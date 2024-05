Lando Norris heeft afgelopen zondag in Miami zijn eerste overwinning in de Formule 1 uit het vuur gesleept. Reden voor een feestje uiteraard, maar wellicht dat hij zich wat minder euforisch voelt als hij beelden van vijf jaar geleden weer boven water gehaald ziet worden.

De Grand Prix van Miami van afgelopen zondag vormde het decor voor de langverwachte eerste Formule 1-zege van Lando Norris. De McLaren-coureur debuteerde in 2019 in de sport en heeft sindsdien meerdere keren het brons en zilver in ontvangst mogen nemen, maar op de hoogste trede van het podium stond hij tot voor kort nog nooit. De Formule 1 heeft nu echter een oude video van Norris opnieuw gedeeld, waarop te zien is hoe hij in 2018 de belofte doet dat hij in het meer bij de McLaren-fabriek zal springen, zodra hij zijn eerste zege binnen heeft gehaald.

