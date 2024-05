Bij McLaren is de opluchting, zo stelt Andrea Stella - teambaas van McLaren - onder meer, groot na de F1 Grand Prix van Miami en de racezege van Lando Norris. Het was de eerste zege ooit van Norris in F1 en dit zorgde voor bevrijding bij de Brit.

In gesprek met Sky Sports, geciteerd door Motorsport.com, laat Will Joseph, de race engineer van Norris, weten dat de Grand Prix van Rusland in 2021 zowel Norris als Joseph dwars zat. "Het voelt alsof het lang heeft geduurd, vooral na Rusland. Het is goed. Het achtervolgt me elke keer, het achtervolgt me in mijn slaap. Ik heb het gevoel dat we dat nu achter ons kunnen laten. Wat een fantastische race. We bespraken na de kwalificatie de beslissingen die we hadden genomen en we waren er niet zo zeker van. Ik denk dat ik naar hem terugga en zeg dat het misschien wel de juiste waren."

Stella zag Norris na safety car race controleren

Stella stelt dat McLaren zich na de safety car geen zorgen meer maakte over de zege van Norris. "We waren er helemaal van overtuigd dat het gat naar de overwinning voor Lando was. Het lag niet aan Lando, het lag aan het team. We moesten hem winnend materiaal geven en zodra we dat gedaan hadden, slaagde hij erin. Dus dat is voor mij een bewijs van hoe klaar hij was, en ook als we kijken naar wat hij aan podiums heeft geleverd met een auto die soms niet echt een podiumfinisher was op basis van verdienste, voor mij is Lando bezig aan een heel sterke reis."

Volgens Stella kan dit niet alleen voor McLaren, maar ook voor Norris een belangrijk moment zijn. "Dat was zelfs een beetje een keerpunt voor Lando zelf en voor het team als het gaat om hoe we moeten handelen als de druk toeneemt en als het gaat om hoe we moeten samenwerken om goede beslissingen te nemen door de unieke informatie die je hebt als je op de baan bent en de unieke informatie die je hebt als je op de pitmuur staat."

Stella blikt terug op GP Rusland 2021

In Rusland kreeg Norris een paar jaar geleden zijn eerste serieuze kans op een zege, iets wat toen in de slotfase niet doorging. Stella is van mening dat het toen bij het team fout is gegaan en niet bij Norris, die buiten bleef op droge banden terwijl het begon te regenen. "Als ik terugkijk naar die race, denk ik dat de verantwoordelijkheid bij de pitmuur ligt, omdat we de oproep om te pitten niet genoeg hebben uitgevoerd. De coureur op de baan ziet niet of het ergens anders regent, wij konden het zien, dus het was onze beperking om Lando niet te dwingen om te pitten. Dus zelfs in dat geval leverde hij de klus, maar waren we er als team niet klaar voor om de overwinning te behalen en overwinningen behalen is nooit gemakkelijk."

