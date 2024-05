Carlos Sainz begrijpt niet waarom hij tijdens de F1 Grand Prix van Miami wel een straf heeft gekregen, maar Sergio Pérez niet. Volgens de Ferrari-coureur wordt er toch naar de consequentie van een incident gekeken, terwijl dat niet de bedoeling moet zijn, zo legde hij uit in de paddock voor de wedstrijd in Emilia-Romagna.

Bij de start van de race op het Miami International Autodrome kwam Max Verstappen prima weg vanaf pole. Achter hem ging Pérez te laat in de ankers vanaf P4 en hij schakelde bijna zijn Red Bull-teamgenoot uit. De Ferrari's verloren hierdoor wat tijd, aangezien ze de Mexicaan moesten ontwijken. Oscar Piastri profiteerde en schoof op van de zesde naar de derde plaats ten koste van Sainz. De stewards horen bij het uitdelen van straffen puur te kijken naar het incident zelf in plaats van naar het resultaat ervan. Daarom kreeg Fernando Alonso bijvoorbeeld een straf in de Sprint in China toen hij Sainz had geraakt, ook al benadeelde de Aston Martin-coureur vooral zichzelf in plaats van Sainz. Volgens de laatstgenoemde keek de wedstrijdleiding van de FIA echter wel naar de consequenties van incidenten in Miami.

Sainz en anderen de dupe van fout Pérez

"Ik heb er soms moeite mee om het te begrijpen," begon Sainz tegenover de aanwezige media in Imola, waaronder GPFans. "Bij de start remde Checo veel te laat, verloor hij de controle over de auto en schakelde bijna twee jongens uit. Het was gewoon geluk dat we hem konden ontwijken. Hij ging van de baan af bij de start en er was geen consequentie of contact of iets dergelijks, maar het kostte me veel in mijn race en het kostte andere mensen ook veel. Een penalty kreeg hij niet. Ik verloor een klein beetje de controle over de auto toen ik Oscar inhaalde, ik beschadigde helaas zijn voorvleugel, hij ging natuurlijk vijftien plekken achteruit en ik kreeg een tijdstraf van vijf seconden."

Consequentie effect op straf

"We denken steeds dat er niet wordt gekeken naar de uitkomst [van het incident], maar in dit geval is daar denk ik alsnog naar gekeken," vervolgde de Spanjaard. "Ik ben er namelijk zeker van dat als Oscars voorvleugel [niet beschadigd was geraakt] en hij geen pitstop hoefde te maken, ik dan geen straf had gekregen, en iedereen zou het hebben over een mooie inhaalmanoeuvre op een baan waar het erg lastig is om in te halen en je daarom voor dat soort acties moest gaan. Aan de andere kant raakte Checo niemand, we konden hem allemaal ontwijken en er was geen straf. Dus naar mijn mening heeft de consequentie nog steeds wel effect op de straf die je krijgt, en dat is iets waar ik niet in kan meekomen of nog steeds vragen over heb en het soms niet helemaal begrijp."

