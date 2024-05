Lando Norris schreef de F1 Grand Prix van Miami op zijn naam. Vanwege een gratis pitstop tijdens een Safety Car-periode kwam hij aan de leiding en dankzij upgrades op de McLaren kon hij na de herstart een voorsprong opbouwen. Volgens zijn engineer Will Joseph kwam het upgradepakket echter nog niet helemaal tot zijn recht in Miami.

Bijna alles van de MCL38-bolide werd onder handen genomen, en dan vooral de aerodynamische componenten om de luchtstroom te verbeteren. De voorvleugel en de voorwielophanging waren volledig aangepast evenals de inlaten van de voorremmen en de vleugeltjes eromheen. De vloer en de sidepodinlaten gingen ook op de schop en die werken samen om die luchtstroom naar de achterkant van de auto beter te geleiden. De nieuwe vloer en sidepods werden gecompleteerd door upgrades aan het bodywork, de engine cover en de louvres - de luchtinlaten voor de Mercedes-krachtbron. De achterwielophanging en achterreminlaten en ook de vleugeltjes daar weer omheen werden meegenomen. Joseph verwacht nog meer van het upgradepakket te merken vanaf de Grand Prix van Emilia-Romagna.

Bijna sprakeloos

"Ik was heel nerveus, ongelooflijk nerveus," begon Joseph bij F1 TV over hoe hij zich voelde tijdens de slotfase van de race. "Maar aan de andere kant ga je wel met de race om zoals altijd. We hielden alles in de gaten, zoals we dat normaal gesproken ook doen. Lando reed ook geweldig. Je probeert dat [de nervositeit] naast je neer te leggen en je normaal te gedragen." Over de overwinning vertelde de engineer dat er heel hard aan gewerkt is. "Vanaf dag één hadden we het met Lando over hoe het proces ernaartoe zou verlopen en hoe we hier gingen komen. Hij heeft het fantastisch gedaan evenals iedereen bij McLaren die hem gesteund heeft. Ik ben bijna sprakeloos. Maar het komt allemaal aan op hard werken."

Upgrades beter vanaf Imola

Er hangen de nodige risico's aan het meenemen van upgrades naar een sprintweekend, aangezien er meer geracet wordt, maar het bezorgde Norris wel een snellere auto waardoor hij na de herstart kon wegrijden van Verstappen. "We deden hetzelfde in Oostenrijk vorig jaar," vervolgde Joseph. "We hebben er lang over gediscussieerd hoe we het gingen doen en het risico dat we namen, maar we hebben vertrouwen in het proces en dan bouw je het op en zo komt het samen. Het pakket zal beter tot zijn recht komen op andere circuits dan op Miami, dus... We gaan het zien."

