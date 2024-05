Verstappen en Norris vieren overwinning in Amerikaanse stripclub

De eerste overwinning van Lando Norris moest natuurlijk wel even gevierd worden. De Brit ging samen met Max Verstappen na de race in Miami nog even op pad en eindigde in een stripclub.

Norris heeft zich in de Amerikaanse badplaats eindelijk naar een overwinning kunnen rijden. Over het talent van de McLaren-kopman twijfelde maar weinigen, maar die eerste overwinning bleef maar uit. Daar kwam in Miami verandering in. McLaren was al het hele weekend snel en dat bleek ook op de zondag. Hoewel er een safety car-momentje voor nodig was, doet dat natuurlijk niets af aan de eerste zege van Norris in de koningsklasse.

Feestje

Het duo heeft als gemeenschappelijk vriend DJ Martin Garrix en dus zijn de harde stampers geliefd bij de twee coureurs. Een bezoekje aan een discotheek is dan natuurlijk ook niet gek om het feestje te vieren. Of het nu bewust was of niet, het duo was terug te vinden in een Amerikaanse stripclub. Op Tripadvisor regent het klachten over de desbetreffende club. Het is veel bezoekers namelijk van tevoren niet helemaal duidelijk dat het hier om een 'Gentlemen's club' gaat. Het feestje is er echter niet minder om.

max clubbing in miami with lando!!! the all black fit 😵‍💫😵‍💫😵‍💫😵‍💫 pic.twitter.com/lYR6BLqsHn — nini (@SCUDERIAFEMBOY) May 6, 2024

lando looks like he's seeing a woman for the first time pic.twitter.com/L3cQLto1Ok — vicc (@xbbzwi) May 6, 2024

