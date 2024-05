Max Verstappen heeft zich zondag per ongeluk de lachers in de perszaal op zijn hand gekregen na afloop van de Grand Prix van Miami. De Nederlander, die inmiddels wel gewend is aan het plaatsnemen op de posities voor de racewinnaar, nam per ongeluk de plek van Lando Norris in.

Verstappen begon de Grand Prix van Miami vanaf pole position en na het ternauwernood ontwijken van teamgenoot Pérez bij de start, leek het erop dat de Nederlander op weg kon naar zijn vijfde zege van dit seizoen. Dat liep echter toch wat anders, want na een safety car-situatie door een crash van Logan Sargeant en Kevin Magnussen kwam de drievoudig wereldkampioen plotseling terecht achter Norris. De McLaren-coureur was pijlsnel op het circuit van Miami en reed onverstoord richting zijn eerste Formule 1-zege ooit.

Plek van Norris

Na afloop van de race liet de drievoudig wereldkampioen al weten het zeker aan Norris, waar de Nederlander een goede relatie me onderhoudt, te gunnen. "Uiteindelijk zag je het natuurlijk wel aankomen dat hij een keer een race ging winnen. Als iemand mij moet verslaan, gun ik het Lando wel", zei Verstappen na afloop. Even later leek de Red Bull-coureur echter in de perszaal toch alweer vergeten te zijn dat hij een keer in de zaal aanwezig was zonder de winnaar van de Grand Prix te zijn. Verstappen nam plaats op het middelste stoeltje, de plek waar de winnaar hoort te zitten. Al snel realiseerde hij zich echter dat die plek voor Norris weggelegd was: "Sorry, gasten!", zo verontschuldigde hij zich.