Max Verstappen maakte een moeizame eerste vrije training mee voor de F1 Grand Prix van Emilia-Romagna. Hij kon de balans niet vinden in zijn Red Bull RB20 en bleef op de vroege vrijdagmiddag steken op de vijfde positie.

Charles Leclerc lijkt te genieten van de upgrades op de Ferrari SF-24, want hij klokte de snelste tijd in Vrije Training 1 op het Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari met een 1:16.990. Hij was daarmee een tiende sneller dan de Mercedes van George Russell en teamgenoot Carlos Sainz. Op een kwart van een seconde achterstand vonden we de Red Bulls van Sergio Pérez en Max Verstappen. Yuki Tsunoda werd indrukwekkend zesde in zijn VCARB voor Lewis Hamilton en de McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri. De top tien werd gecompleteerd door Fernando Alonso. Verstappen had het erg lastig en moest maar liefst drie keer een kwalificatiesimulatie afhaken, eerst vanwege een tear-off van zijn vizier die in een luchtinlaat terecht was gekomen, en daarna vanwege een uitstapje in de Gresini-chicane en een keer in Acque Minerali.

Artikel gaat verder onder video

Radioberichten

Verstappen liet zijn ongenoegen over de auto dan ook duidelijk merken aan vervangend race-engineer Tom Hart. "Die bocht 11 [Acque Minerali] is rampzalig, ik heb geen fucking grip daar", klonk het via de boardradio. "Vier wielen?", is de vraag van Hart, doelend op of het gaat om onderstuur en overstuur tegelijk. Verstappen reageerde: "Ja, ik kan daar niet laat remmen, omdat de auto dan eerst heel erg wil stuiteren met de vloer, en dan bij het insturen naar de apex heb ik geen fucking [grip] aan de voorkant."

It's really not Max's day so far 👀



Another quick lap goes begging as the Red Bull slides through the gravel at Acque Minerali in the dying seconds of the session#F1 #ImolaGP pic.twitter.com/CAF2KTM8gg — Formula 1 (@F1) May 17, 2024

Hart liep vervolgens even de sectoren na: "Je bent momenteel paars [het snelst] in sector 1 en 3, maar we verliezen vier tienden [in sector 2] waar bochten 11 en 12 liggen, zoals je al aangaf, maar bochten 7 en 9 zijn ook zwak". Verstappen reageerde weer: "Ja, maar wat is het dan? Ik begrijp dat ik daar niet in mijn element zit, maar wat is er dan aan de hand?" Red Bull Racing heeft nog een kleine twee uur voor de start van Vrije Training 2 om antwoorden te zoeken op de problemen.

