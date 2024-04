Lando Norris en Nederland hebben, zo werd de afgelopen jaren wel duidelijk, een bijzondere band. De Brit is deels Belgisch en heeft tevens veel Nederlandse vrienden, waardoor de connectie snel gelegd is en het niet veel mensen zal verbazen dat hij tijdens Koningsdag in Nederland te vinden was. Dit verliep, zo lijkt het, echter niet zonder kleerscheuren.

Norris staat met 58 punten op P5 in het Formule 1-kampioenschap namens McLaren en werd dit seizoen tot nu toe zesde, achtste, derde, vijfde en tweede. De podiumplekken veroverde hij in Australië en China. Daardoor trekt hij de lijn van vorig jaar, toen hij voor het eerst stabiel mee kon doen om podiumplekken, door en lijkt hij de rest van het seizoen mee te strijden om een plek in de top vijf van het kampioenschap. Voordat de Brit zich gaat focussen op het raceweekend in Miami, besloot hij eerst een weekendje los te gaan.

Norris viert Koningsdag in Amsterdam

Koningsdag is niet iets wat wereldwijd zo gevierd wordt als in Nederland, maar bijna de hele wereld is wel bekend met het fenomeen. Zo ook Norris, die natuurlijk goede vrienden is met Max Verstappen en DJ Martin Garrix. Met die laatste was hij tijdens Koningsdag op stap in Amsterdam, waarbij hij onder meer op een boot te vinden was. Het lijkt echter, dankzij foto's die op social media circuleren, ook flink fout te zijn gegaan. Wat de blessure precies is, is niet bekend, maar het lijkt hoe dan ook om de neus te gaan. Norris zelf heeft nog niet gereageerd op social media.

