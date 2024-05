Lando Norris is na lang en geduldig wachten eindelijk een Formule 1 Grand Prix-winnaar. De Britse coureur sloeg in Miami met een geweldige overwinning eindelijk toe en na afloop was het natuurlijk tijd om contact te leggen met het thuisfront. Dat zorgde natuurlijk voor mooie beelden.

De Grand Prix van Miami op zondag werd een middag om nooit meer te vergeten voor Norris. De McLaren-coureur, die natuurlijk alweer even meegaat in de Formule 1 en al een paar keer nét achter het net viste met het pakken van een overwinning in de koningsklasse, zag zijn lang gekoesterde droom eindelijk in vervulling gaan in Florida. Na een klein gelukje met de safety car, wist Norris het hoofd koel te houden en reed hij gedurende het restant van de race gestaag weg van Max Verstappen. Na afloop van het passeren van het zwart/wit-geblokt waren de emoties natuurlijk hoog bij Norris.

Moment vastgelegd

Op de boardradio vlak na afloop liet Norris al een bedankje doorschemeren aan zijn vader en moeder en na het ophalen van de bokaal op het podium van Miami was het eindelijk tijd voor het belletje naar het thuisfront. De camera's van de Formule 1 legden het mooie moment van de Britse coureur vast en op de beelden zien we een zichtbaar geëmotioneerde Norris die geniet van het moment: "Het heeft zich eindelijk uitbetaald allemaal", alvorens hij laat weten te houden van zijn gesprekspartner. Overigens zijn de reacties onder het filmpje wat minder positief. "Laat die man rustig praten met zijn familie, we hoeven niet alles te zien", zo reageert de topcomment. De algehele tendens in de reacties is dat het vreemd is dat Norris in zo'n belangrijk persoonlijk moment een camera onder zijn neus heeft.

