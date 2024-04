Max Verstappen wist voor het eerst in zijn F1-carrière de Grand Prix van China op zijn naam te schrijven. De coureur van Red Bull Racing was oppermachtig op de zondag, maar hij blijkt nu nóg dominanter te zijn dan eerst werd gedacht.

Verstappen maakte weer een prima weekend mee op het Shanghai International Circuit, waar de koningsklasse van de autosport voor het eerst sinds 2019 reed. Hij moest tijdens de regenachtige sprintkwalificatie genoegen nemen met P4, maar maakte het in de Sprint van zaterdag goed door Lando Norris, Lewis Hamilton en Fernando Alonso voorbij te steken en met 13 seconden voorsprong te winnen. Vervolgens pakte de Nederlander nog de pole position en wist hij ook de Grand Prix van zondag met zo'n voorsprong te winnen, ondanks de Safety Car-periodes halverwege de wedstrijd. Hij heeft nu een voorsprong van 25 punten op ploegmaat Sergio Pérez en 34 punten op de Ferrari van Charles Leclerc.

Dominantie na dominantie is afgrijselijk

Achter Verstappen wist Norris Pérez te verslaan voor de tweede positie, zijn vijftiende podium uit zijn carrière, en de Mexicaan moest dus genoegen nemen met de derde stek. Leclerc maakte twee plekjes goed en zag als vierde de zwart-witgeblokte vlag.

Niemand kon echter Verstappen vooraan aanvallen. Uit analyse blijkt ook dat hij letterlijk elke ronde die niet achter de Safety Car werd verreden, het gat wist uit te breiden op Norris, Pérez en Leclerc. Sky Sports F1-analist Karun Chandhok wist dit op X (voorheen Twitter) te onthullen na het bekijken van de data. Elke ronde op Shanghai wist hij dus een betere rondetijd te klokken dan de nummers twee tot en met vier.

Niet iedereen is even blij met de oppermachtige prestaties van de Limburger. "Dit is misschien wel 'indrukwekkend', maar het laat ook maar zien hoe weinig competitie er is in F1 tegenwoordig. We weten eigenlijk al wie er gaat winnen, voordat er auto's naar buiten zijn gegaan in de vrije training. Dominantie na dominantie is afgrijselijk om te zien en niet wat deze reglementen ons zouden brengen," zo werd er gereageerd op social media. Chandhok sluit zich er bij aan: "Ik ben het ermee eens. Van 2014 tot en met 2016 hadden we tenminste nog Nico [Rosberg] tegen Lewis [Hamilton]."

