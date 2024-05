Red Bull-teambaas Christian Horner vindt dat één zwaluw nog geen zomer maakt en weet dus nog niet zeker of McLaren het hele jaar met zijn team zal knokken om de zeges. In Miami wist het oranje team naar de overwinning te grijpen en bij PlanetF1 blikt de teambaas vooruit op de resterende wedstrijden.

Het sprintweekend in Miami heeft een nieuwe Grand Prix-winnaar opgeleverd in naam van Lando Norris. Volgens Max Verstappen was er weinig dat hij eraan kon doen, het tempo was gewoon niet aanwezig in de RB20. Nu is de voorsprong van Red Bull Racing doorgaans tijdens de sprintweekenden minder groot, dan tijdens traditionele weekenden, ook had Verstappen mogelijk last van de schade in zijn vloer. Desalniettemin lijken er signalen te zijn dat McLaren wellicht vaker mee kan gaan doen om de winst.

Kan McLaren het gat dichten?

Niet alleen het resultaat in de Verenigde Staten is een signaal, ook de ontwikkelingstijd moet daarbij in acht worden genomen. Zo heeft Red Bull Racing als kampioen van 2023 de minste ontwikkelingstijd. McLaren was vorig jaar uiteindelijk het vierde team en kan dus rekenen op aanzienlijk meer tijd in de windtunnel en voor de simulaties. Het zorgt voor een interessant dynamiek, waarbij het team uit Woking wellicht het gat kan gaan dichten met de renstal uit Milton Keynes.

Horner ziet vooruitgang McLaren

Ook Horner prijst de prestatie van Norris in Miami. "Ze hebben duidelijk de race gewonnen, ze hadden een goed tempo in de tweede helft van de race", zo legt de teambaas uit over de race in de Amerikaanse badplaats. Toch had het zomaar de kant van het Oostenrijkse team kunnen opvallen. "We hebben eerder dit weekend toch twee poles gepakt, de sprintzege behaald en we hadden de leiding in de race als de safety car er niet was geweest."

Afwachten

Om een echte titelstrijd in te luiden, moet McLaren ook de komende races gaan knallen. Dat wacht Horner dan ook rustig af. "Het wordt dus interessant om te zien wat er de komende races gebeurt als we weer terug zijn in Europa. McLaren liet vorig jaar op bepaalde momenten echt snelheid zien, dus hoe specifiek is het circuit? We zullen het zien tijdens de komende races, maar ze waren erg sterk dit weekend en Lando verdient de overwinning", aldus Horner.

