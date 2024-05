Red Bull Racing-teambaas Christian Horner erkent dat Sergio Pérez momenteel in een dip verkeerd qua performance, maar laat tegelijkertijd optekenen dat dit niet van invloed is op wanneer het nieuws over een eventueel nieuw contract voor de Mexicaan naar buiten komt.

Sergio Pérez is goed aan het huidige Formule 1-seizoen begonnen. De 34-jarige routinier stond in de eerste zes races vier keer op het podium, en leek qua kwalificatietempo een stap richting teammaat Max Verstappen te hebben gezet. Net als afgelopen seizoen is Pérez echter niet goed aan het Europese deel van de kalender begonnen. In Imola bleef de Mexicaan steken op de achtste plaats, terwijl hij in Monaco buiten zijn schuld om in de eerste ronde uitviel na een forse crash. Op zaterdag bleef Pérez in het prinsdom echter hangen in het eerste deel van de kwalificatie.

Artikel gaat verder onder video

Dreiging McLaren en Ferrari

Het contract van Pérez verloopt aan het eind van dit seizoen en alhoewel hij nog altijd de beste papieren heeft om in 2025 opnieuw in een Red Bull te zitten, zal opnieuw een slechte Europese reeks zijn zaak niet ten goede komen. "We moeten er vanzelfsprekend voor zorgen dat we met beide auto's punten scoren, want we kunnen het gevaar van McLaren en Ferrari in beide kampioenschappen niet ontkennen", wordt Christian Horner geciteerd door Sky Sports.

Nieuws over toekomst Pérez

De Red Bull Racing-teambaas vervolgt: "Sergio was erg sterk in de eerste zes races. Hij kwalificeerde zich op de eerste startrij en scoorde goede punten door tweede of derde te worden. We moeten hem weer in die positie vol vertrouwen zien te krijgen, en niet in een vormdip." Of dit effect zal hebben over wanneer er meer over zijn toekomst bekend wordt gemaakt? "Nee, niet echt. Ik denk dat het gaat om... We zullen te zijner tijd een beslissing nemen."

Gerelateerd