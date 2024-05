Volgens voormalig Haas-teambaas Guenther Steiner hoeven de fans van Red Bull Racing niet bang te zijn dat het team nu langzaam maar zeker de snelheid aan het verliezen is. In de ogen van de Italiaan zijn McLaren en Ferrari simpelweg het gat aan het dichten en kan het Oostenrijkse team zich maar weinig fouten veroorloven.

Aan de vooravond van het 2024-seizoen werd er nog gedacht dat er wederom een dominant seizoen van Max Verstappen aan te komen zat. Toch hebben we inmiddels vier verschillende racewinnaars gehad. Voor de neutrale fan lijkt er daarnaast wat goed nieuws te zijn, zo lijkt Red Bull Racing inmiddels niet meer ongenaakbaar te zijn. Wel heeft de RB20 nog steeds een voorsprong op de rest, maar fouten kan het team zich niet meer veroorloven.

Red Bull niet langzamer, concurrentie sneller

In gesprek met de The Red Flags Podcast legt Steiner uit dat hij niet denkt dat Red Bull nu ineens 'slechter' is geworden. "Ik denk dat de anderen simpelweg de achterstand aan het inhalen zijn. Red Bull wordt niet langzamer of slechter. De anderen kunnen ze nu gewoon bijbenen. Nu Red Bull wordt uitgedaagd, moeten ze meer risico nemen, ze zitten meer op de limiet en ze maken meer fouten."

Neerwaartse spiraal?

Als leidend team heb je altijd een doelwit op de rug hangen en die positie lokt een foutje uit. "Als je opgejaagd wordt, dan is het makkelijker om een fout te maken, dan als je er bent en fouten mag maken. Het wordt dus steeds uitdagender. Ze zullen fouten maken en er gaan problemen met de auto komen." Hij heeft dan ook een boodschap voor fans die misschien hopen dat Red Bull Racing haar dominantie verliest. "Ik denk niet dat we naar een neerwaartse spiraal zitten te kijken. De andere twee teams maken de achterstand goed en dat is het enige wat ze kunnen doen. Als je hoopt dan een team als Red Bull langzamer gaat worden, dat gaat niet gebeuren."

