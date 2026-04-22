Volgens Nikolas Tombazis hebben de aangekondigde aanpassingen, die vanaf de Grand Prix van Miami ingaan, niet zozeer iets weg van een revolutie, maar eerder van een koerscorrectie. De Griek legt uit dat er zeker geen crisissfeer bij de FIA hing en dat de regels al behoorlijk goed in elkaar zaten.

Maandag heeft het orgaan bevestigd dat er hier en daar wat aanpassingen komen om de grote snelheidsverschillen tussen de coureurs op de baan te verkleinen. Dat was namelijk de oorzaak van de crash van Oliver Bearman in Japan, die collega Franco Colapinto wel heel snel zag naderen, terwijl hij nog zijn batterij aan het opladen was. Naar aanleiding daarvan, en de klachten van de coureurs, zijn er enkele aanpassingen aangekondigd.

FIA opgelucht door bereikt akkoord

Op de sociale mediakanalen van de FIA legt Tombazis uit dat hij vooral blij is dat er een akkoord is bereikt tussen de verschillende partijen: “Het is bevredigend dat we, na een moeilijke start van het seizoen met zowel positieve punten als kritiek en zorgen, en onder aanzienlijke druk, deze periode tussen Suzuka en Miami hebben kunnen benutten om de problemen intensief aan te pakken.” Daarbij benadrukt Tombazis dat het werk nog lang niet klaar is. “Tegelijk wil ik benadrukken dat we allemaal nog steeds leren over deze reglementen. Het is niet zo dat het werk nu klaar is en we achterover kunnen leunen. We blijven monitoren, evalueren en analyseren.”

Kwalificatie volgas

Wel geeft Nikolas Tombazis aan dat één van de klachten van de coureurs verholpen moet zijn, waardoor fans hopelijk op zaterdag weer op het puntje van hun stoel kunnen zitten: “In sommige gevallen konden coureurs in de kwalificatie niet zo hard rijden als ze wilden en niet vol gas gaan vanwege het terugwinnen van energie. We wilden een limiet instellen voor de hoeveelheid energie die in de kwalificatie per ronde kan worden teruggewonnen. Dit betekent dat er minder, of zelfs geen, behoefte meer zal zijn aan ongebruikelijke oplaadstrategieën om het vereiste niveau te bereiken.”

'Geen revolutie, maar eerder koerscorrectie'

Coureurs en fans hopen dat de Formule 1 door de aanpassingen weer meer gaat lijken op voorgaande jaren. Tombazis onthult echter dat er met de wijzigingen eerder sprake is van een accentverschil dan dat de boel daadwerkelijk door elkaar is geschud. “Er waren duidelijk punten die aandacht vroegen, maar het was geen crisis. Misschien moet de patiënt gewoon wat meer bewegen, gezonder eten en wat vitamines nemen, en dat is precies waar we nu op hebben ingezet. Het is geen revolutie. Wij zijn er fundamenteel van overtuigd dat we een goed pakket aan regels hebben en dat het normaal is om gaandeweg aanpassingen te doen”, aldus Tombazis.

