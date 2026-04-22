Davidson tevreden met aanpassing: 'Met deze regels had F1 het jaar moeten beginnen'
Davidson tevreden met aanpassing: 'Met deze regels had F1 het jaar moeten beginnen'
Volgens Anthony Davidson kunnen we in onze handen wrijven vanwege de aanpassingen die de FIA maandag heeft aangekondigd. De Engelsman stelt dat de wagens weliswaar langzamer worden, maar dat de coureurs wel weer langer volgas kunnen rijden. In de ogen van Davidson had de FIA al bij de start van het seizoen voor deze aanpassingen moeten kiezen en hij kijkt er dan ook naar uit.
Na weken van overleg heeft de FIA aangekondigd dat er hier en daar wat gaat veranderen, om grote snelheidsverschillen tussen de coureurs te voorkomen. Daarmee hoopt het orgaan een crash zoals die van Oliver Bearman, juist veroorzaakt door zo’n snelheidsverschil, in de toekomst te vermijden. Er zijn verschillende aanpassingen gedaan om de elektrische componenten minder belangrijk te maken, al kan de FIA daar natuurlijk niet volledig vanaf.
FIA had niet veel opties, zag Davidson
Davidson stelt bij Sky Sports F1 dat de regels, zoals die een paar jaar geleden al werden bekritiseerd door Max Verstappen, inderdaad te ambitieus waren: “Over het algemeen was het een nogal ambitieuze set regels. Je zou kunnen zeggen: te ambitieus? Met die hele 50/50-verhouding. Je hebt nu ronden waarin je eigenlijk niet genoeg elektrisch vermogen hebt om de verbrandingsmotor te compenseren, die tegenwoordig minder kracht levert.” Daarbij had de FIA ook niet veel speelruimte, zo legt Davidson uit: “Ze konden ook niet echt iets heel drastisch doen, want dan zouden de auto’s veel te langzaam worden.”
Super clipping
Het piekvermogen van de superclip is ook verhoogd van 250 kW naar 350 kW: “Dat is nu het maximum. Het zorgt ervoor dat de periode waarin je aan het superclippen bent korter wordt. In plaats van dat je op de lange rechte stukken het vermogen pijnlijk ziet terugvallen, waar we inmiddels aan gewend zijn geraakt, zul je nu zien dat het vermogen langer op niveau blijft en daarna in een kortere periode wegvalt. Daardoor zullen coureurs waarschijnlijk ook minder aan lift and coast doen. Want ironisch genoeg kon je door lift and coast 350 kW bereiken, maar de superclip, waarbij de dynamo omdraait en energie opwekt, mocht reglementair slechts tot 250 kW gaan.”
Davidson wrijft zich in de handen, want met de nieuwe regels gaat de sport er volgens hem echt op vooruit: “Al met al denk ik dat deze oplossing een stuk beter is. Dit is het reglement waarmee ze hadden moeten beginnen.”
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Net binnen
Red Bull onthult vleugel op halo op filmdag, Alpine test juist op Zandvoort | GPFans Recap
- 3 uur geleden
Davidson tevreden met aanpassing: 'Met deze regels had F1 het jaar moeten beginnen'
- Gisteren 20:54
- 3
Sainz optimistisch over regelwijziging: "Zal zeker effect hebben"
- Gisteren 20:11
Norris blij met aantrekken Lambiase: 'Fantastische vent en veel bereikt met Max'
- Gisteren 19:26
- 1
FIA-topman Tombazis gaat in op ingreep in F1-regels: 'Het was geen crisis'
- Gisteren 19:01
- 2
F1-kijkcijfers stijgen fors ondanks kritiek op nieuwe regels
- Gisteren 18:14
- 3
Veel gelezen
Strafpunten F1: Lawson ziet punten verdwijnen voor GP Miami gedurende lentestop
- 21 april
Organisatie 24h Nürburgring merkt 'Verstappen-effect' en moet ingrijpen
- 11 april
'Correlatieproblemen bij Red Bull Racing blijven in 2026 chassis beïnvloeden'
- 6 april
Felle reactie op kritiek McLaren-coureur: 'Daarom kan hij dit makkelijk zeggen'
- 21 april
'Verstappen stopt met Formule 1, Red Bull geeft Lindblad en Tsolov kans in 2027'
- 14 april
Racelicentie ingenomen na bizarre overtredingen op Nordschleife
- 18 april