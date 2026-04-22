close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Verstappen, Hadjar, Davidson, socials

Davidson tevreden met aanpassing: 'Met deze regels had F1 het jaar moeten beginnen'

Verstappen, Hadjar, Davidson, socials — Foto: © IMAGO x GPFANS
Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

Volgens Anthony Davidson kunnen we in onze handen wrijven vanwege de aanpassingen die de FIA maandag heeft aangekondigd. De Engelsman stelt dat de wagens weliswaar langzamer worden, maar dat de coureurs wel weer langer volgas kunnen rijden. In de ogen van Davidson had de FIA al bij de start van het seizoen voor deze aanpassingen moeten kiezen en hij kijkt er dan ook naar uit.

Na weken van overleg heeft de FIA aangekondigd dat er hier en daar wat gaat veranderen, om grote snelheidsverschillen tussen de coureurs te voorkomen. Daarmee hoopt het orgaan een crash zoals die van Oliver Bearman, juist veroorzaakt door zo’n snelheidsverschil, in de toekomst te vermijden. Er zijn verschillende aanpassingen gedaan om de elektrische componenten minder belangrijk te maken, al kan de FIA daar natuurlijk niet volledig vanaf.

FIA had niet veel opties, zag Davidson

Davidson stelt bij Sky Sports F1 dat de regels, zoals die een paar jaar geleden al werden bekritiseerd door Max Verstappen, inderdaad te ambitieus waren: “Over het algemeen was het een nogal ambitieuze set regels. Je zou kunnen zeggen: te ambitieus? Met die hele 50/50-verhouding. Je hebt nu ronden waarin je eigenlijk niet genoeg elektrisch vermogen hebt om de verbrandingsmotor te compenseren, die tegenwoordig minder kracht levert.” Daarbij had de FIA ook niet veel speelruimte, zo legt Davidson uit: “Ze konden ook niet echt iets heel drastisch doen, want dan zouden de auto’s veel te langzaam worden.”

Super clipping

Het piekvermogen van de superclip is ook verhoogd van 250 kW naar 350 kW: “Dat is nu het maximum. Het zorgt ervoor dat de periode waarin je aan het superclippen bent korter wordt. In plaats van dat je op de lange rechte stukken het vermogen pijnlijk ziet terugvallen, waar we inmiddels aan gewend zijn geraakt, zul je nu zien dat het vermogen langer op niveau blijft en daarna in een kortere periode wegvalt. Daardoor zullen coureurs waarschijnlijk ook minder aan lift and coast doen. Want ironisch genoeg kon je door lift and coast 350 kW bereiken, maar de superclip, waarbij de dynamo omdraait en energie opwekt, mocht reglementair slechts tot 250 kW gaan.”

Davidson wrijft zich in de handen, want met de nieuwe regels gaat de sport er volgens hem echt op vooruit: “Al met al denk ik dat deze oplossing een stuk beter is. Dit is het reglement waarmee ze hadden moeten beginnen.”

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

F1-kijkcijfers stijgen fors ondanks kritiek op nieuwe regels

  • Gisteren 18:14
  • 3
FIA-topman Tombazis gaat in op ingreep in F1-regels: 'Het was geen crisis'

  • Gisteren 19:01
  • 2
Red Bull experimenteert met vleugel op de halo tijdens filmdag

  • Gisteren 17:27
FIA kondigt wijzigingen aan: dit verandert er vanaf de Grand Prix van Miami

  • 20 april 2026 18:11
  • 11
F3-talent herinnert eerste ontmoeting met Verstappen: "Was gewoon gefascineerd"

  • Gisteren 15:27
Red Bull houdt filmdag met Verstappen op Silverstone: aangepaste RB22 te zien

  • Gisteren 14:44

Net binnen

F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Hinchcliffe looft de technische intelligentie en extra capaciteit van Max Verstappen

Gisteren 16:20
Waarom de GP van Miami doorslaggevend wordt voor Red Bull Racing

Gisteren 15:00 1
Red Bull houdt filmdag met Verstappen op Silverstone: aangepaste RB22 te zien

Gisteren 14:44
Kans op regen tijdens Formule 1-sprintweekend in Miami

Gisteren 14:04
Ontdek het op Google Play
x