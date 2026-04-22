Carlos Sainz and Max Verstappen walking side by side in F1 paddock

Sainz optimistisch over regelwijziging: "Zal zeker effect hebben"

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

Carlos Sainz, een van de directeuren van de Grand Prix Drivers’ Association (GPDA), is inmiddels ook op de hoogte van de aanpassingen die de FIA heeft doorgevoerd. De Spanjaard laat zich daar bij DAZN over uit en was de afgelopen weken kritisch op de FIA, die volgens hem al gewaarschuwd was voor een crash zoals die van Oliver Bearman in Japan.

Op Suzuka was het de Haas-coureur die met een klapper van 50G de problemen opnieuw blootlegde waar de FIA aan moest werken. In eerste instantie waren het alleen klachten van de coureurs, maar na de crash van Bearman draaide het ineens ook om veiligheid. Sainz was dat weekend dan ook fel: “Ik was zo verbaasd toen ze [FIA] zeiden: nee, we lossen het probleem in de kwalificatie op en laten de races met rust, want die zijn spannend. Als coureurs hebben we steeds benadrukt dat het probleem niet alleen in de kwalificatie zit, maar ook in de races zelf. Wij [GPDA] hebben er altijd voor gewaarschuwd dat dit soort ongelukken zouden gebeuren.”

Sainz: 'Aanpassing zal zeker effect hebben'

De FIA heeft maandag een aantal maatregelen aangekondigd om de veiligheid te verbeteren en de kwalificatie weer een sessie te maken waarin vol gas wordt gereden. “De FIA, de F1 en de teams hebben geprobeerd het racen, de veiligheid en de kwalificatie te verbeteren”, zo opent Sainz bij het Spaanse medium. In zijn ogen was het te verwachten dat er nog aan de regels gesleuteld moest worden: “Daardoor zouden we sowieso niet alles in één keer goed hebben. Ik ben blij dat er nu een paar wijzigingen zijn doorgevoerd. Het zal zeker effect hebben, maar we moeten in de toekomst waarschijnlijk nog wel een aantal dingen aanpassen.”

Grand Prix van Miami

Voor Sainz kan het weekend in Miami dan ook niet snel genoeg beginnen, want hij wil graag zien wat de impact van de wijzigingen zal zijn: “Ik ben nogmaals blij met de wijzigingen en ik kan niet wachten om te zien welk effect het op het racen gaat hebben en of we de auto’s weer kunnen pushen tijdens de kwalificatie.”

Gerelateerd

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

F1-kijkcijfers stijgen fors ondanks kritiek op nieuwe regels

F1-kijkcijfers stijgen fors ondanks kritiek op nieuwe regels

  • 2 uur geleden
  • 3
Davidson tevreden met aanpassing: 'Met deze regels had F1 het jaar moeten beginnen'

Davidson tevreden met aanpassing: 'Met deze regels had F1 het jaar moeten beginnen'

  • 2 minuten geleden
FIA-topman Tombazis gaat in op ingreep in F1-regels: 'Het was geen crisis'

FIA-topman Tombazis gaat in op ingreep in F1-regels: 'Het was geen crisis'

  • 1 uur geleden
  • 2
Red Bull experimenteert met vleugel op de halo tijdens filmdag

Red Bull experimenteert met vleugel op de halo tijdens filmdag

  • 3 uur geleden
F3-talent herinnert eerste ontmoeting met Verstappen: "Was gewoon gefascineerd"

F3-talent herinnert eerste ontmoeting met Verstappen: "Was gewoon gefascineerd"

  • Vandaag 15:27
Red Bull houdt filmdag met Verstappen op Silverstone: aangepaste RB22 te zien

Red Bull houdt filmdag met Verstappen op Silverstone: aangepaste RB22 te zien

  • Vandaag 14:44

Net binnen

20:54
Davidson tevreden met aanpassing: 'Met deze regels had F1 het jaar moeten beginnen'
19:26
Norris blij met aantrekken Lambiase: 'Fantastische vent en veel bereikt met Max'
19:01
FIA-topman Tombazis gaat in op ingreep in F1-regels: 'Het was geen crisis'
18:14
F1-kijkcijfers stijgen fors ondanks kritiek op nieuwe regels
17:27
Red Bull experimenteert met vleugel op de halo tijdens filmdag
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Hinchcliffe looft de technische intelligentie en extra capaciteit van Max Verstappen FORMULE 1

Hinchcliffe looft de technische intelligentie en extra capaciteit van Max Verstappen

Vandaag 16:20
Waarom de GP van Miami doorslaggevend wordt voor Red Bull Racing Max Verstappen

Waarom de GP van Miami doorslaggevend wordt voor Red Bull Racing

Vandaag 15:00 1
Red Bull houdt filmdag met Verstappen op Silverstone: aangepaste RB22 te zien Red Bull Racing

Red Bull houdt filmdag met Verstappen op Silverstone: aangepaste RB22 te zien

Vandaag 14:44
Kans op regen tijdens Formule 1-sprintweekend in Miami Grand Prix van Miami

Kans op regen tijdens Formule 1-sprintweekend in Miami

Vandaag 14:04
