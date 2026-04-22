Carlos Sainz, een van de directeuren van de Grand Prix Drivers’ Association (GPDA), is inmiddels ook op de hoogte van de aanpassingen die de FIA heeft doorgevoerd. De Spanjaard laat zich daar bij DAZN over uit en was de afgelopen weken kritisch op de FIA, die volgens hem al gewaarschuwd was voor een crash zoals die van Oliver Bearman in Japan.

Op Suzuka was het de Haas-coureur die met een klapper van 50G de problemen opnieuw blootlegde waar de FIA aan moest werken. In eerste instantie waren het alleen klachten van de coureurs, maar na de crash van Bearman draaide het ineens ook om veiligheid. Sainz was dat weekend dan ook fel: “Ik was zo verbaasd toen ze [FIA] zeiden: nee, we lossen het probleem in de kwalificatie op en laten de races met rust, want die zijn spannend. Als coureurs hebben we steeds benadrukt dat het probleem niet alleen in de kwalificatie zit, maar ook in de races zelf. Wij [GPDA] hebben er altijd voor gewaarschuwd dat dit soort ongelukken zouden gebeuren.”

Sainz: 'Aanpassing zal zeker effect hebben'

De FIA heeft maandag een aantal maatregelen aangekondigd om de veiligheid te verbeteren en de kwalificatie weer een sessie te maken waarin vol gas wordt gereden. “De FIA, de F1 en de teams hebben geprobeerd het racen, de veiligheid en de kwalificatie te verbeteren”, zo opent Sainz bij het Spaanse medium. In zijn ogen was het te verwachten dat er nog aan de regels gesleuteld moest worden: “Daardoor zouden we sowieso niet alles in één keer goed hebben. Ik ben blij dat er nu een paar wijzigingen zijn doorgevoerd. Het zal zeker effect hebben, maar we moeten in de toekomst waarschijnlijk nog wel een aantal dingen aanpassen.”

Grand Prix van Miami

Voor Sainz kan het weekend in Miami dan ook niet snel genoeg beginnen, want hij wil graag zien wat de impact van de wijzigingen zal zijn: “Ik ben nogmaals blij met de wijzigingen en ik kan niet wachten om te zien welk effect het op het racen gaat hebben en of we de auto’s weer kunnen pushen tijdens de kwalificatie.”

