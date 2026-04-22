Hoewel we ons nog altijd in de lentestop bevinden, komt de Formule 1 langzaam weer tot leven met de diverse filmdagen. Het belangrijkste nieuws van vandaag vind je dan ook terug in deze GPFans Recap.

Red Bull Racing was namelijk woensdag aanwezig op Silverstone. Daarbij was het nieuwe pakket van de RB22 te zien. Alpine was juist op Zandvoort aanwezig om daar zijn filmdag af te werken. Audi-coureur Christopher Haase is nog altijd vol lof over zijn gevecht met Max Verstappen op de Nürburgring en de kijkcijfers van de Formule 1 wereldwijd zijn lang niet zo slecht als wordt gedacht. Dit is de GPFans Recap van woensdag 22 april.

Red Bull experimenteert met vleugel op de halo tijdens filmdag

Het team van Red Bull Racing heeft de RB22 tijdens een filmdag in Silverstone voorzien van nieuwe onderdelen. Daarvoor kwam Max Verstappen in actie, die na zijn GT3-weekend ditmaal weer in een Formule 1-auto kroop. Op diverse foto’s zijn de updates te zien, waarbij één specifiek onderdeel in het oog springt. Het hele artikel over de updates van Red Bull lezen? Klik hier!

F1-kijkcijfers stijgen fors ondanks kritiek op nieuwe regels

Hoewel de kijkcijfers van de Formule 1 natuurlijk niet de enige graadmeter zijn om te bepalen of de koningsklasse succesvol is, geven ze wel een goed beeld van de gezondheid van de sport. Het Spaanse Marca meldt dat, ondanks de kritiek op de huidige staat van de Formule 1, de wereldwijde kijkcijfers in 2026 alleen maar zijn toegenomen. De kijkcijfers bekijken? Klik hier!

Norris blij met aantrekken Lambiase: 'Fantastische vent en veel bereikt met Max'

Formule 1 plotseling in Nederland: Alpine rijdt testdag op Circuit Zandvoort

Regerend wereldkampioen Lando Norris moet toegeven dat ook hij enigszins verrast was dat Gianpiero Lambiase over een paar jaar zijn collega wordt, maar stelt tegelijkertijd dat McLaren er absoluut sterker van zal worden. Norris kijkt bijdan ook uit naar het moment dat ‘GP’ de papaja-oranje teamkleding gaat dragen.

De afgelaste races in Djedda en Bahrein hebben ervoor gezorgd dat de ingelaste lentestop momenteel volop gaande is en dus hebben de teams en coureurs even geen races om mee bezig te zijn. Die mogelijkheid wordt aangepakt om andere taken en activiteiten uit te voeren: Alpine is daarbij gesignaleerd op Circuit Zandvoort voor een tweedaagse test met oude auto's. Alles lezen over de testdagen van Alpine op Zandvoort? Klik hier!

Haase over GT3-rivaal Verstappen: "Toen kwam Max eraan. Tu tu du du! Niet te verdedigen"

Volgens Audi-coureur Christopher Haase was er geen houden aan toen Max Verstappen hem voorbijvloog tijdens de NLS5-race op de Nürburgring Nordschleife. De ervaren Duitser blikt met een knipoog terug op een intens gevecht met de Nederlander, waarbij een onoplettende achterblijver hem de das omdeed en Verstappen optimaal kon profiteren. Dat laat de racewinnaar weten in een gesprek op het YouTube-kanaal van Mennem. De hele uitleg van Haase lezen? Klik hier!

