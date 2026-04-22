Verstappen, socials

Red Bull experimenteert met vleugel op de halo tijdens filmdag

Verstappen, socials — Foto: © IMAGO

Red Bull experimenteert met vleugel op de halo tijdens filmdag

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

Het team van Red Bull Racing heeft de RB22 tijdens een filmdag in Silverstone voorzien van nieuwe onderdelen. Daarvoor kwam Max Verstappen in actie, die na zijn GT3-weekend ditmaal weer in een Formule 1-auto kroop. Op diverse foto’s zijn de updates te zien, waarbij één specifiek onderdeel in het oog springt.

Na de drie openingsraces van het seizoen hebben de teams een maand zonder races. Met de nieuwe wagens die in maart tijdens de seizoensopener werden gepresenteerd, biedt dat de teams de nodige mogelijkheden om updates door te voeren. Zo ook voor Red Bull Racing, dat in 2026 voorlopig nog niet kan meestrijden om de bovenste plekken.

Updates Red Bull Racing

Het Oostenrijkse team zou hebben gewerkt aan de sidepods van de 2026-wagen, maar ook een nieuwe voor- en achtervleugel hebben ontworpen. Daarnaast is het enkele fans op sociale media opgevallen dat er ook een klein vleugeltje is aangebracht op de stang van de halo. Het gaat specifiek om het onderste gedeelte van dit veiligheidsonderdeel. In voorgaande jaren waren er ook weleens vleugels op de bovenkant van de halo gemonteerd, maar halverwege de stang is dat nog niet eerder gezien. Het blijft echter afwachten of dit ook daadwerkelijk tijdwinst oplevert en of Red Bull dit nieuwe pakket in zijn geheel meeneemt naar Miami.

F1-kijkcijfers stijgen fors ondanks kritiek op nieuwe regels

F1-kijkcijfers stijgen fors ondanks kritiek op nieuwe regels

  • 2 uur geleden
FIA-topman Tombazis gaat in op ingreep in F1-regels: 'Het was geen crisis'

FIA-topman Tombazis gaat in op ingreep in F1-regels: 'Het was geen crisis'

  • 1 uur geleden
Davidson tevreden met aanpassing: 'Met deze regels had F1 het jaar moeten beginnen'

Davidson tevreden met aanpassing: 'Met deze regels had F1 het jaar moeten beginnen'

  • 2 minuten geleden
