close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Credit for photo: Red Bull Content Pool

F1-kijkcijfers stijgen fors ondanks kritiek op nieuwe regels

3 reacties

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

Hoewel de kijkcijfers van de Formule 1 natuurlijk niet de enige graadmeter zijn om te bepalen of de koningsklasse succesvol is, geven ze wel een goed beeld van de gezondheid van de sport. Het Spaanse Marca meldt dat, ondanks de kritiek op de huidige staat van de Formule 1, de wereldwijde kijkcijfers in 2026 alleen maar zijn toegenomen.

De Formule 1 is in 2026 begonnen aan een nieuw tijdperk binnen de sport, waarbij niet alleen de motoren zijn veranderd, maar ook de wagens kleiner en wendbaarder zijn geworden. De gevechten op de baan ogen soms wat kunstmatig door het elektrische vermogen dat er is of juist ontbreekt, wat resulteert in inhaalmanoeuvres. Naar aanleiding van de kritiek van de coureurs zijn er maandag al enkele wijzigingen doorgevoerd, waarvan we in Miami zullen zien of die daadwerkelijk voor verschil zorgen.

Spaanse kijkcijfers dalen

Hoewel er wereldwijd sprake is van groei in de kijkcijfers, is dat niet in elk land het geval. Zo zijn er in Spanje fans van de sport afgehaakt. Volgens El Señor de los Medios zijn de kijkcijfers met 49 procent afgenomen wanneer de seizoensopener in Melbourne wordt vergeleken met de race in Suzuka. Wereldwijd ontstaat echter een ander beeld.

Wereldwijd zit F1 in de lift

Het Spaanse medium ziet namelijk een sterke groei. Niet alleen qua fans die een kaartje kopen om het spektakel vanaf het circuit te bekijken, maar ook onder televisiekijkers. Het evenement in Melbourne was uitverkocht en kende een groei van 4 procent ten opzichte van vorig jaar. Ook in Shanghai groeide het aantal bezoekers met 4,5 procent en Japan was de uitschieter met een stijging van 18 procent.

De wereldwijde kijkcijfers zijn de afgelopen races eveneens gestegen. Zo werd de seizoensopener in Australië door 26 procent meer fans bekeken dan vorig jaar. In China liep dat op tot 32 procent en in Suzuka werd die stijgende lijn doorgezet, al was de groei daar iets lager met 19 procent.

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

FIA-topman Tombazis gaat in op ingreep in F1-regels: 'Het was geen crisis'

  • 1 uur geleden
  • 2
Davidson tevreden met aanpassing: 'Met deze regels had F1 het jaar moeten beginnen'

  • 3 minuten geleden
Red Bull experimenteert met vleugel op de halo tijdens filmdag

  • 3 uur geleden
F3-talent herinnert eerste ontmoeting met Verstappen: "Was gewoon gefascineerd"

  • Vandaag 15:27
Red Bull houdt filmdag met Verstappen op Silverstone: aangepaste RB22 te zien

  • Vandaag 14:44
FIA kondigt wijzigingen aan: dit verandert er vanaf de Grand Prix van Miami

  • 20 april 2026 18:11
  • 11

Net binnen

F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Hinchcliffe looft de technische intelligentie en extra capaciteit van Max Verstappen

Vandaag 16:20
Waarom de GP van Miami doorslaggevend wordt voor Red Bull Racing

Vandaag 15:00 1
Red Bull houdt filmdag met Verstappen op Silverstone: aangepaste RB22 te zien

Vandaag 14:44
Kans op regen tijdens Formule 1-sprintweekend in Miami

Vandaag 14:04
Ontdek het op Google Play
x