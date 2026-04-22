Hoewel de kijkcijfers van de Formule 1 natuurlijk niet de enige graadmeter zijn om te bepalen of de koningsklasse succesvol is, geven ze wel een goed beeld van de gezondheid van de sport. Het Spaanse Marca meldt dat, ondanks de kritiek op de huidige staat van de Formule 1, de wereldwijde kijkcijfers in 2026 alleen maar zijn toegenomen.

De Formule 1 is in 2026 begonnen aan een nieuw tijdperk binnen de sport, waarbij niet alleen de motoren zijn veranderd, maar ook de wagens kleiner en wendbaarder zijn geworden. De gevechten op de baan ogen soms wat kunstmatig door het elektrische vermogen dat er is of juist ontbreekt, wat resulteert in inhaalmanoeuvres. Naar aanleiding van de kritiek van de coureurs zijn er maandag al enkele wijzigingen doorgevoerd, waarvan we in Miami zullen zien of die daadwerkelijk voor verschil zorgen.

Artikel gaat verder onder video

Spaanse kijkcijfers dalen

Hoewel er wereldwijd sprake is van groei in de kijkcijfers, is dat niet in elk land het geval. Zo zijn er in Spanje fans van de sport afgehaakt. Volgens El Señor de los Medios zijn de kijkcijfers met 49 procent afgenomen wanneer de seizoensopener in Melbourne wordt vergeleken met de race in Suzuka. Wereldwijd ontstaat echter een ander beeld.

Wereldwijd zit F1 in de lift

Het Spaanse medium ziet namelijk een sterke groei. Niet alleen qua fans die een kaartje kopen om het spektakel vanaf het circuit te bekijken, maar ook onder televisiekijkers. Het evenement in Melbourne was uitverkocht en kende een groei van 4 procent ten opzichte van vorig jaar. Ook in Shanghai groeide het aantal bezoekers met 4,5 procent en Japan was de uitschieter met een stijging van 18 procent.

De wereldwijde kijkcijfers zijn de afgelopen races eveneens gestegen. Zo werd de seizoensopener in Australië door 26 procent meer fans bekeken dan vorig jaar. In China liep dat op tot 32 procent en in Suzuka werd die stijgende lijn doorgezet, al was de groei daar iets lager met 19 procent.

