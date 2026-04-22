Credit for photo: Red Bull Content Pool

Red Bull houdt filmdag met Verstappen op Silverstone: aangepaste RB22 te zien

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

Het team van Red Bull Racing is op het circuit van Silverstone aanwezig met een toch wel aangepaste RB22. De foto’s daarvan zijn inmiddels opgedoken, waarop te zien is dat het Oostenrijkse team de afgelopen weken niet heeft stilgezeten.

Voor Formule 1-fans is het nog even doorbijten, want pas begin mei wordt er weer geracet, met het weekend in Miami. Tot die tijd worden de grote werkzaamheden achter de schermen uitgevoerd, waarbij de teams de data van de openingsweekenden inmiddels zullen hebben geanalyseerd. Red Bull-teambaas Laurent Mekies sprak eerder al over een mogelijke nieuwe start in Miami, waarbij de wagens mogelijk radicaal zullen verschillen van wat we in de eerste drie races hebben gezien.

Red Bull last filmdag in

Red Bull is aanwezig in Silverstone voor een zogeheten filmdag. Het zou daarbij al de tweede filmdag van het Oostenrijkse team zijn in 2026. Teams mogen tijdens zo’n sessie maximaal 200 kilometer per dag rijden en rijden daarnaast op demonstratiebanden van Pirelli. Officieel mogen de renstallen daarnaast geen nieuwe onderdelen testen, performanceruns doen of naar afstellingen zoeken.

RB22 toont grote wijzigingen

Toch verschijnt Red Bull met een wat ander pakket op het Britse circuit, zo blijkt uit de foto’s die circuleren op sociale media. De sidepod lijkt flink onder handen te zijn genomen en oogt op de foto hoekiger dan tijdens de drie openingsweekenden in de Formule 1. Daarnaast is de DRS-opening ook anders dan hoe de RB22 er voorheen uitzag. Ook de voorvleugel lijkt te zijn gewijzigd.

F3-talent herinnert eerste ontmoeting met Verstappen: "Was gewoon gefascineerd"

VIDEO | FIA onthult nieuwe F1-regels na overleg Verstappen en collega's | GPFans Special Video

FIA kondigt wijzigingen aan: dit verandert er vanaf de Grand Prix van Miami

'Coureurs voelen zich niet gehoord in topoverleg Formule 1 over regelwijzigingen'

FIA-president Ben Sulayem bevestigt aanpassing F1-regels na klachten

Audi staat open voor wijziging 50/50-verhouding in power unit

