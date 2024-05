Het team van Red Bull Racing lijkt steeds meer en vaker in de achteruitkijkspiegels te moeten kijken dan aan het begin van het seizoen het geval was. Martin Brundle vindt het duidelijk dat het Oostenrijkse team duidelijk hinder op de baan begint te ondervinden van al het gedoe achter de schermen van dit seizoen.

Met de Grand Prix van Monaco zit de tweede Europese race van het seizoen er alweer op en daar waar het buiten Europa er lange tijd op leek dat Red Bull dit jaar eenvoudig ging domineren, lijkt het gat met teams als Ferrari en McLaren toch steeds kleiner te worden. Ook tijdens de race in Monte Carlo, toch één van de mindere races van Max Verstappen zijn team, ging het allemaal niet van harte. Sergio Pérez haalde door een crash met Kevin Magnussen de tweede ronde niet eens, terwijl Verstappen na een kleurloos weekend als zesde over de streep kwam en het team van Ferrari dus een stuk dichterbij kon komen.

Intern gedoe

Voorlopig lijkt het er dan ook op dat de spanning in het wereldkampioenschap langzaam maar zeker terug weet te keren, in ieder geval in de strijd om het constructeurskampioenschap. Brundle, die in zijn Sky Sports-column in gaat op het spannender wordende jaar, denkt dat het interne Red Bull-gedoe van de afgelopen maanden nu steeds meer naar de sportieve prestaties begint te vertalen: "Persoonlijk is er voor mij geen twijfel over dat de interne gebeurtenissen bij Red Bull afbreuk hebben gedaan aan hun recente prestaties", zo schrijft hij helder in zijn stuk voor het Britse medium.

In de spiegels kijken

De oud-coureur vervolgt: "Ze zullen heel wanhopig op zoek zijn naar het herstellen van de orde in Montreal tijdens de volgende race." Brundle denkt dan ook dast het tijd wordt om in de spiegels te kijken voor het team van Red Bull. "Ferrari en McLaren zitten allebei in een goede run. Beide teams en alle vier de coureurs zien er zeer samenhangend, gefocust en gestructureerd uit. Het betekent dat Red Bull behoorlijk in de spiegels moet kijken in beide wereldkampioenschappen. Zo te zien is het spelletje helemaal aan, terwijl er nog zoveel races te gaan zijn", besluit de analist.

