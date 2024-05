Het Autodromo Enzo e Dino Ferrari, ook wel het circuit in Imola is op enkele plekken aangepast. Zo zullen er minder uitloopstroken zijn langs de baan, want deze zijn vervangen door grindbakken. Op die manier wordt een foutje harder afgestraft en ook track limits-overschrijdingen worden direct bestraft.

Sinds 2020 keert de Formule 1 weer terug naar Imola voor de Grand Prix van Emilia-Romagna. Het gaat dan ook om een echt 'old skool' circuit, waar de coureurs ook wel fan van zijn. Toch zijn er in de afgelopen jaren ook moderne foefjes toegevoegd, zoals bijvoorbeeld grote uitloopstroken. Hoewel het voor de rijders misschien wel fijn is dat een foutje niet direct het einde van de race betekent, zorgt het er ook voor dat er iets minder spanning is. Dat probleem heeft het circuit verholpen, want in diverse bochten is het asfalt vervangen door ouderwetse grindbakken.

Grindbakken

Op diverse plekken op het circuit heeft de organisatie de uitloopstroken vervangen door grindbakken. Dat geldt voor bocht 9, ook wel bekend als Piratella, maar ook in het befaamde Acque Minerali (bochten 11, 12 en 13) zal vanaf volgende week een grindbak liggen, evenals in bochten 14 en 15.

Imola will have more gravel runoffs, replacing the asphalt ones.

Imola W pic.twitter.com/eBLGJs4UkZ — Holiness (@F1BigData) May 8, 2024

