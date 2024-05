Persvoorlichter onthult zeer opmerkelijke reden voor ontbreken Senna-shirt bij Verstappen

Max Verstappen droeg geen shirt van Ayrton Senna tijdens het eerbetoon voor de overleden Braziliaanse legende in Imola. Terwijl de coureurs en andere prominenten uit de F1 gehuld waren in een herdenkingsshirt van Senna, stond Verstappen er gewoon in zijn Red Bull-tenue tussen. Het deed de nodige stof opwaaien, maar de persvoorlichter van Sebastian Vettel geeft nu tekst en uitleg, al is deze uiterst twijfelachtig, zo zegt motorsportcommenator Rafaël Lopes.

Kort samengevat werd er voorafgaand aan de Grand Prix van Emilia-Romagna in Imola een eerbetoon georganiseerd voor de overleden Formule 1-coureurs Ayrton Senna en Roland Ratzenberger. Beide heren kwamen in hetzelfde raceweekend in 1994 om het leven tijdens een crash. Vettel was de dragende kracht achter de herdenking en zorgde ervoor dat de coureurs - en enkele leidinggevenden van de sport - opgesteld kwamen te staan voor een groepsfoto. Op de beelden is te zien dat vrijwel iedereen gehuld staat in een Senna-shirt, maar Verstappen niet. De Limburger valt op doordat hij in de zee van geel een Red Bull-tenue draagt. Het niet dragen van het herdenkingsshirt voor Senna door Verstappen deed - met name online - veel stof opwaaien en de persvoorlichter van Vettel probeerde de rel in de kiem te smoren. Maar of haar verhaal klopt?

Senna-shirts Verstappen en Bottas gestolen

De persdame liet tegenover journalist Mariana Becker weten dat de shirts van Verstappen en Valtteri Bottas [die ook geen Senna-shirt droeg] waren gestolen. "Ik sprak met Britta [Roeske, red.], de persvoorlichter van Sebastian Vettel en zij zei dat ze waren gestolen. Ik vroeg wat er was gebeurd en ze legde uit dat de shirts [met de kleuren van de helm van Senna] gestolen waren en dat er daardoor niet genoeg meer waren voor alle coureurs. Dat is de reden waarom Max Verstappen en Valtteri Bottas op die foto, waarop alle coureurs het shirt droegen, het shirt niet aan hadden. Het was uit haar handen gestolen. Het was dus geen keuze, het was simpelweg omdat ze er niet meer waren", zo laat Becker weten op de Braziliaanse nieuwswebsite Band.com.br.

Klopt het verhaal over shirtdiefstal wel?

Maar het verhaal van de persvoorlichter dat de Senna-shirts waren gestolen en dat er daardoor niet genoeg shirts waren voor iedereen, is twijfelachtig, zo merkte ook motorsportcommentator Lopes op. Er zijn namelijk beelden waarop te zien is hoe Vettel op het laatste moment nog een shirt probeert te overhandigen aan Verstappen, die dit vervolgens lijkt te weigeren. Volgens Lopes is het dan ook niets meer dan damage control wat de persvoorlichter probeert te doen. "Over de informatie over de shirtdiefstal: dat noemen ze 'crisismanagement'", zo schrijft Lopes op zijn X-account.

Men probeert brand te blussen

Lopes neemt het echter wel op voor Becker, die het verhaal van de persvoorlichter de wereld in bracht. "Mari [Mariana, red.] heeft haar werk goed gedaan. Ze luisterde naar de officiële versie en gaf die door. Maar ik herhaal: de adviseurs zijn sinds donderdag [in Imola, red.] 'de crisis aan het beheersen'. En dat neemt niet weg dat Max, zelfs zonder shirt, ervoor zorgde dat hij in het midden van de foto gepositioneerd stond", zo laat Lopes weten.

E antes que comecem: a Mari fez o trabalho dela certinho. Ouviu a versão oficial e repassou.



Mas repito: as assessorias estão "gerindo crise" desde quinta.



E também não apaga o fato de que o Max, mesmo sem camisa, fez questão de ficar no meio da foto.#F1 #Formula1 #ImolaGP — Rafael Lopes (@voandobaixo) May 18, 2024

