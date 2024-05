Verstappen geslacht op social media na niet dragen Senna-shirt tijdens eerbetoon: 'Doet ie voor Kelly!'

Max Verstappen ligt op social media flink onder vuur vanwege het feit dat hij gisteren zonder Ayrton Senna-shirt verscheen bij het eerbetoon in Imola. Terwijl vrijwel alle F1-coureurs in een Braziliaans gekleurd T-shirt stonden opgelijnd voor de herdenking, had Verstappen gewoon zijn Red Bull-tenue aan. Op X wordt hij flink aangepakt, maar is dit wel terecht?

Zowel Ayrton Senna als Roland Ratzenberger overleden tijdens het raceweekend van San Marino in 1994 in Imola, achteraf een van de meest rampzalige raceweekenden in de autosportgeschiedenis. De twee coureurs werden gisteren herdacht in aanloop naar de Grand Prix van Emilia-Romagna. Oud-coureur Sebastian Vettel nam het voortouw in deze herdenking. Op een gegeven moment stonden de F1-coureurs opgelijnd, gehuld in een geel T-shirt met de helmen van Senna en Ratzenberger voor hen gepositioneerd, om een foto te laten nemen. Op de beelden is te zien dat vrijwel alle coureurs het speciale herdenkings-shirt droegen, maar Verstappen niet. De Nederlander hield, samen met onder meer George Russell en Sergio Pérez, de Braziliaanse vlag omhoog, maar deed dit in zijn Red Bull-tenue. En dat wordt hem op social media absoluut niet in dank afgenomen.

Social media woest op Verstappen tijdens eerbetoon Senna

Op social media wordt Verstappen met de grond gelijk gemaakt. De één noemt hem disrespectvol, terwijl anderen suggereren dat het niet dragen van het Senna-shirt alles te maken heeft met het feit dat de vader van Kelly Piquet, Nelson Piquet, absoluut niet door één deur kon met Senna. "Max is zo vervelend, iedereen staat in de Senna-shirts, behalve de grote en heilige Max Verstappen", zo schrijft iemand. Weer een ander zegt: "Ik wed dat Max hem [het shirt, red.] niet aan heeft gedaan vanwege Kelly Piquet." Verstappen zou zelfs beïnvloed zijn door zijn schoonvader, klinkt het. "Het is absurd hoe Max Verstappen het toelaat dat iemand zo haatdragend als Nelson Piquet hem beïnvloedt om geen respect te tonen aan Ayrton Senna."

Verstappen droeg wél Ratzenberger-badge

Maar wie goed kijkt, ziet dat Verstappen wel een badge op z'n borst draagt van Ratzenberger. Een enkeling denkt dan ook dat Verstappen de focus niet - zoals de andere coureurs - volledig op Senna wilde leggen, maar ook Ratzenberger de aandacht wilde geven die hij verdient. "De voormalig FIA-president Max Mosley zei ooit: 'Iedereen ging naar de begrafenis van Senna, dus daarom ben ik naar die van Ratzenberger gegaan.'. Max Verstappen doet hier hetzelfde, erg intelligent!", zo schrijft iemand.

Vork zit mogelijk anders in de steel

GPFans heeft bij Red Bull Racing om meer duidelijkheid gevraagd over deze situatie, maar kreeg nog geen gehoor. Verschillende bronnen in de paddock laten echter aan onze reporter ter plaatse weten dat veel coureurs onvoldoende op de hoogte waren van het eerbetoon en dat het slecht werd gecommuniceerd. Verstappen was eveneens niet helemaal de enige die zonder Senna-shirt verscheen, want Valtteri Bottas stond in zijn wielrennersoutfit op de foto. Oscar Piastri en Kevin Magnussen waren naar verluidt helemaal niet aanwezig bij de herdenking, mogelijk omdat zij niet op de hoogte waren.

