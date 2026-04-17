Marko, Lambiase and Verstappen stood in Red Bull F1 garage

Nelson Piquet waarschuwt Verstappen: "Red Bull gaat hem buitenspel zetten"

Marko, Lambiase and Verstappen stood in Red Bull F1 garage — Foto: © IMAGO
Nelson Piquet waarschuwt Verstappen: "Red Bull gaat hem buitenspel zetten"

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019

Nelson Piquet Junior, de zwager van Max Verstappen, vindt het opmerkelijk dat Red Bull Racing ervoor heeft gekozen om nu al aan te kondigen dat Gianpiero Lambiase na het seizoen van 2027 zal vertrekken.

Red Bull Racing bracht afgelopen week naar buiten dat Gianpiero Lambiase, de race-engineer van Max Verstappen, na het seizoen van 2027 bij het team zal vertrekken om de overstap naar McLaren te maken. Het nieuws kwam als een grote verrassing, gezien de zeer hechte band tussen Lambiase en Max Verstappen. De viervoudig wereldkampioen heeft inmiddels laten weten dat hij Lambiase aanmoedigde om deze kans aan te grijpen. Het vermoeden is dat Lambiase bij McLaren de mogelijkheid heeft om door te groeien naar de rol van teambaas.

Verbazing bij Piquet over nieuws Lambiase

In de podcast Pelas Pistas spreekt Piquet zijn verbazing uit: "Het is niet gek dat de transfermarkt constant beweegt, maar ik vind het wel opvallend dat dit nu al naar buiten komt. Ik vraag me af of er überhaupt regels zijn die zeggen dat zoiets zo vroeg gedeeld moet worden. Het voelt bijna alsof je een coureurstransfer aankondigt, terwijl dit om een engineer gaat."

Buitenspel zetten

De zwager van de Nederlander vervolgt: "Ik kan me voorstellen dat ze hem langzaam aan buitenspel zetten, om te voorkomen dat hij belangrijke informatie meeneemt. Als iemand vertrekt, is het normaal dat hij niet meer overal bij betrokken wordt. Je houdt hem weg bij nieuwe ontwikkelingen en gevoelige data. Het blijft bijzonder dat dit nu al bekend is gemaakt. Zeker als je weet dat hij nog anderhalf jaar te gaan heeft."

Gerelateerd

Max Verstappen

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Domenicali reageert op kritiek Verstappen: 'De sport is groter dan welk individu dan ook'

Red Bull heeft mogelijke vervangers Verstappen al klaar staan volgens Herbert

Dutch Grand Prix komt in aanloop naar 'Final Lap' met grote kortingsactie

Herbert waarschuwt Verstappen: "Daar gaat hij spijt van krijgen"

'Dit bedrag loopt Max Verstappen mis bij vroegtijdig vertrek uit Formule 1'

