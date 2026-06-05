De FIA en Liberty Media beginnen de druk te voelen en willen koste wat kost een akkoord bereiken over een wijziging van het reglement voor volgend jaar, zo meldt de Italiaanse tak van Motorsport.com. Ferrari en Audi zijn teruggekomen op een eerder akkoord en hebben nieuwe eisen op tafel gelegd.

Achter de schermen wordt er flink gesproken over de motoren van volgend jaar. Het eerste idee was om de brandstoftoevoer met ongeveer 14 procent te verhogen, waardoor de verbrandingsmotor zo'n 50 kW extra vermogen zou krijgen. Ferrari en Audi zouden daar echter op zijn teruggekomen, ondanks hun eerdere steun. De twee partijen wijzen op de grote gevolgen voor de betrouwbaarheid, kosten en ontwikkeling van hun power units. Max Verstappen is één van de grootste criticasters van de huidige reglementen en stelde in Canada dat hij de Formule 1 “op deze manier niet lang kan volhouden” en dat de voorgestelde wijzigingen “een stap in de goede richting” zouden zijn, maar ziet nu dus een aangepaste versie van het plan waar dus eerder wel steun voor bleek te zijn.

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Voorstel is aangepast

De leiding van de sport komt die twee partijen daarom tegemoet, in de hoop een snel en definitief akkoord te bereiken. De brandstoftoevoer wordt niet met 14 procent verhoogd, maar slechts met 5 procent, gecombineerd met een flinke vermindering van de aerodynamische belasting van de auto's. Eerder werd er gesproken over 20 punten aan downforce die zouden moeten verdwijnen, maar in het nieuwe akkoord gaat het om 40 tot 50 punten aan downforce. Het idee is om de luchtweerstand te verminderen en de snelheid in de bochten te verlagen, zodat er meer mogelijkheden ontstaan om energie terug te winnen.

FIA hoopt op akkoord in Spanje

Hoewel het huidige seizoen nog veel races te gaan heeft, beginnen de FIA en Liberty Media de druk inmiddels wel te voelen. De twee partijen hopen dit weekend een akkoord te bereiken, zodat de definitieve wijzigingen volgend weekend tijdens de Grand Prix van Spanje kunnen worden goedgekeurd.

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