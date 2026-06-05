FIA roept vier coureurs op het matje na VT1 in Monaco

Na de eerste vrije training mogen de stewards in Monaco direct aan de bak. Zo worden Arvid Lindblad en Oscar Piastri opgeroepen om zich te melden, evenals Charles Leclerc en Liam Lawson.

De eerste vrije training zit erop en Ferrari heeft daarin het tempo bepaald. Daarachter staat verrassend genoeg Max Verstappen op P3. De sessie werd tot twee keer toe onderbroken met een rode vlag. De eerste werd veroorzaakt door Isack Hadjar, die zijn RB22 afschreef in de vangrails. De tweede volgde voor Fernando Alonso, die bij het uitkomen van de tunnel de achterkant van zijn AMR26 tegen de vangrails zag klappen.

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FIA onderzoeken

Daarnaast waren er ook diverse coureurs die, weliswaar met de beste intenties om niemand in de weg te zitten, een collega ophielden. Piastri kwam bij het uitkomen van de chicane en op weg naar 'Tabac' ineens Lindblad tegen, waarbij er sarcastisch een duimpje werd opgestoken. Leclerc kon niet uit de buurt blijven van Lawson bij de voorlaatste bocht en mag dat moment nog verklaren.

Oscar Piastri wasn't impressed after coming across Arvid Lindblad at Tabac corner ??#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/hLrVNxz6p5 — Formula 1 (@F1) June 5, 2026

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