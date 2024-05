Sebastian Vettel organiseerde in aanloop naar de F1 Grand Prix van Emilia-Romagna een rondje rennen op het circuit van Imola. De Duitser leidde zo een eerbetoon aan Roland Ratzenberger en Ayrton Senna.

Het is dertig jaar geleden sinds het zwarte raceweekend van de Grand Prix van San Marino van 1994 plaatsvond. Ratzenberger kwalificeerde pas voor zijn derde Formule 1-wedstrijd, toen hij op de zaterdag rechtdoor schoot in de Villeneuve-bocht nadat de voorvleugel van de Simtek was gevlogen. Hij raakte de betonnen muur met g-krachten van 500 g en was opslag dood. Een dag later reed Senna aan de leiding in zijn Williams toen hij crashte in de beruchte Tamburello. Ook de drievoudig wereldkampioen overleefde het ongeluk niet.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Het illustere Ferrari in Maranello: een bezoek aan de legendarische thuisbasis

Eerbetoon

Als eerbetoon aan de twee coureurs organiseerde Vettel een track run - of in het geval van Charles Leclerc een rondje fietsen en voor Lewis Hamilton was het steppen. Iedereen droeg t-shirts met de Braziliaanse kleuren waarop stond '#forever' evenals wit-rode stoffen armbanden voor de kleuren van Oostenrijk. Verstappen droeg geen '#forever'-shirt, maar had wel een button op als tribute aan Ratzenberger.

Celebrating their legacy.



Sebastian Vettel organised a track run in memory of two racing legends, Aryton Senna and Roland Ratzenberger ❤️#F1 #Formula1 #ImolaGP pic.twitter.com/A7ixpM4xnq — Formula 1 (@F1) May 16, 2024

"De snelheden zijn hoog en dat is waarom het nog steeds gevaarlijk is," vertelde Vettel, viervoudig wereldkampioen en mededirecteur van de Grand Prix Drivers' Association (GPDA), tegenover de aanwezige media in Imola, waaronder GPFans. "Maar ik denk dat na dat vreselijke weekend de coureurs samenkwamen en opstonden, en Michael [Schumacher] pushte de GPDA om de FIA en de Formule 1 onder druk te zetten om de circuits veiliger te maken. Alle coureurs [van nu] hebben profijt van dat weekend, hoe gek dat ook klinkt. Maar het was een belangrijke stap in de vooruitgang van de veiligheidsstandaarden en -maatregelen."

Gerelateerd