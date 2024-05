Het illustere Ferrari in Maranello: een bezoek aan de legendarische thuisbasis

Wie aan Formule 1 en Italië denkt, denkt natuurlijk gelijk aan het illustere team van Ferrari. Wie aan Ferrari moet denken, denkt vervolgens ook aan Maranello, de thuisbasis van de rode formatie. Op donderdag ging GPFans langs in de geboorteplaats van het team en bracht het een bezoek aan het imponerende museum.

Dit weekend vindt in Imola de Grand Prix van Emilia-Romagna plaats, een race die in de achtertuin van het team van Ferrari wordt verreden. Hoewel de rode formatie alweer het laatste échte grote succes ziet dateren uit 2007, toen Kimi Raikkonen de laatste wereldtitel naar het land van de laars wist te halen, blijft Ferrari misschien wel hét grootste en meest bekende Formule 1-team dat er wereldwijd bestaat. De renstal kende in de historie aan de hand van legendarische coureurs grote successen en blijft elk jaar weer een team om rekening mee te houden. Ook dit jaar doen ze het in het kielzog van Red Bull Racing weer prima: met 187 punten staan ze stevig op de tweede plek van het wereldkampioenschap.

Bezoek aan Maranello

GPFans is dit weekend aanwezig op én rondom het circuit om verslag uit te brengen van de eerste race op Europese bodem. Terwijl in de paddock op donderdag de coureurs aanwezig waren voor de mediadag, was er ook de gelegenheid om een bezoekje te brengen aan de legendarische thuisbasis van het team van Ferrari: Maranello. Op ongeveer een uurtje rijden vanaf het circuit van Monza vinden we het kleine plaatsje nabij Sassuolo en Modena. Met slechts 17.307 inwoners is het in principe een plaatsje van niks, maar toch blinkt de plek uit in grootsheid. In Maranello werden de eerste bouwstenen gelegd voor één van de bekendste automerken en Formule 1-teams ter wereld: Ferrari.

Ferrari werd in 1939, vlak voor de Tweede Wereldoorlog, opgericht door Enzo Ferrari, geboren in Modena. Vlak na WOII werd de fabriek van het merk verhuisd richting Maranello en sindsdien werd er vanuit het kleine plaatsje - tot op de dag van vandaag - geopereerd door het team. De hele historie van Ferrari ademt als een walm van verbrand rubber door Maranello heen en vlakbij de fabriek van het team heb je als fan de gelegenheid om die illustere historie van Ferrari van dichtbij te bekijken in het Museo Ferrari, waar je als fan voor 27 euro de mooiste Ferrari's en meest succesvolle Formule 1-wagens uit de historie van dichtbij kunt bekijken.

Museo Ferrari

Als GPFans zijnde konden we die kans natuurlijk niet laten liggen en we besloten dan ook om ons onder te dompelen in de rijke geschiedenis van het Italiaanse team, een absolute aanrader. Bij binnenkomst zie je meteen het vroegere kantoortje van oprichter Enzo Ferrari, waarin de belangrijke bouwstenen voor het Ferrari van vandaag de dag werden gelegd. In het eerste gedeelte van het museum is er ruimte voor meerdere steigerende paradepaardjes uit de sportwagenselectie van het automerk. Zo zie je onder meer de gele F50, de LaFerrari uit 2013 en de Ferrari SF90 Stradale uit 2023. Stuk voor stuk indrukwekkende bolides.

Het kantoor van Enzo Ferrari

Legendarische bolides

Waar het hart van de gemiddelde Formule 1-fan natuurlijk écht van gaat kloppen, is als je een stuk doorloopt en in de imponerende Formule 1-kamer van het museum terechtkomt. De overweldigende prijzenkast van het team wordt daar tentoongesteld, geflankeerd door de namen van legendarische coureurs als Alberto Ascari, Juan-Manuel Fangio, Niki Lauda en Michael Schumacher. Vlak daarachter staan een paar van de bolides geposteerd waarmee de heren hun wereldkampioenschappen behaalden. Zo zie je daar de F2002 van Schumacher zijn vijfde wereldtitel en de F2007 waarmee Raikkonen de laatste wereldtitel naar Maranello haalde. Enorm gaaf om te zien.

Buiten het museum om is het al een genot om door Maranello heen te wandelen. Om de hoek kun je nog gaan kijken naar Pista di Fiorano, het eigen circuit waar Ferrari de bolides op uittest en lanceert. Ook zou je een bezoek kunnen brengen aan Ristorante Montana, het beroemdste etablissement van Maranello, waar menig groot coureur uit de geschiedenis van het team kind aan huis was voor de beroemde maaltijden van "Mamma Rossella". Dat restaurant is als het ware ook een Ferrari-museum an sich, met alle attributen en foto's aan de muren. Al met al: mocht je ooit een bezoek brengen aan een Italiaanse Grand Prix, is een bezoek aan de thuisbasis van Ferrari zeker een absolute aanrader.

