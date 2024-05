Helmut Marko heeft laten weten dat het voor hem niet als een verrassing kwam dat Lando Norris het gat naar Max Verstappen kon dichtrijden tijdens de F1 Grand Prix van Emilia-Romagna. De hoofdadviseur van Red Bull Racing was opgelucht toen Norris foutjes begon te maken.

Verstappen pakte vrij onverwachts de pole position op het circuit in Imola na constante balansproblemen met de Red Bull op de vrijdag. In de eerste helft van de wedstrijd leek het de typische, relatief comfortabele overwinning te worden voor de regerend wereldkampioen, totdat de stint op de harde banden aanbrak. Norris zat op een gegeven moment bijna acht seconden achter Verstappen en was vooral bezig met Charles Leclerc die in zijn spiegels zat. Maar Verstappen had nauwelijks nog grip in de slotfase en Norris was ontzettend hard aan het pushen om het gat dicht te rijden. Uiteindelijk won de Nederlander wel, maar zijn voorsprong was slechts zeven tienden van een seconde bij het vallen van de vlag.

Temperatuur zakte

"Het verbaast me niet dat het Norris lukte om een inhaalslag te maken op Verstappen," begon Marko tegenover de Italiaanse tak van Motorsport.com. "We zagen namelijk al na twee à drie ronden dat de temperatuur van de harde band aan het zakken was. De banden van Max zaten niet in de goede window om te kunnen gebruiken. In de slotfase maakte ik me wel zorgen, omdat Max foutloos aan het rijden was." De hoofdadviseur doelde erop dat Norris meer op de limiet kon rijden dan Verstappen. Echter, de McLaren-coureur ging daar soms net overheen.

Buiten de DRS

"Gelukkig maakte Lando twee à drie momenten mee waardoor hij buiten de DRS-zone bleef in de laatste ronden," vervolgde de 81-jarige Oostenrijker die denkt dat Norris wel de leiding had af kunnen pakken als hij eerder binnen een seconde van Verstappen had gezeten. "Onze moeilijkheden kwamen niet direct van de vrijdag. Op vrijdag zaten we ver van de ideale afstelling af en we hadden wat aanpassingen gemaakt. We vonden een goede oplossing voor de mediumcompound. We waren zelfs competitief met die banden, maar we waren niet competitief met de harde band." Marko vertelde verder dat hij verwacht dat de Ferrari's sterker zullen zijn dan de McLarens in Monaco en dat de kwalificatie allesbepalend gaat zijn.

