De Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) heeft een opmerkelijke actie uitgehaald na de eerste vrije training voor de F1 Grand Prix van België. De stewards hadden boetes uitgedeeld aan drie Red Bull-coureurs, waaronder Max Verstappen, maar deze zijn nu teruggedraaid.

Het Formule 1-circus is gearriveerd op het Circuit de Spa-Francorchamps, een van de favoriete banen van Verstappen. Het ligt op een uurtje rijden vanaf zijn geboorteplaats Hasselt. Voor de ogen van de Nederlandse en Belgische supporters klokte Verstappen de snelste tijd van wie dan ook tijdens Vrije Training 1 op de vroege vrijdagmiddag. Zijn RB20 liep maar liefst 0.531 seconden sneller dan de McLaren van Oscar Piastri. Alexander Albon werd verrassend derde met zijn Williams voor de Mercedessen van George Russell en Lewis Hamilton. Verstappens ploegmaat Sergio Pérez moest genoegen nemen met P7, vlak achter Charles Leclerc.

Boetes teruggedraaid

Drie Red Bull-coureurs gingen na die eerste vrije training in de Ardennen op de bon. Niet alleen Verstappen maar ook Daniel Ricciardo van VCARB en Pérez hadden te hard gereden in de pitstraat. Ricciardo reed om 14:10 en om 14:20 uur de pits in met een snelheid van 80.1 kilometer per uur en dat is 0.1 te hard. Pérez deed hetzelfde om 14:16 uur en Verstappen om 14:23 uur. Voor de vier vergrijpen werden ieder boetes van €100 uitgedeeld.

De FIA heeft de bovenstaande boetes echter teruggedraaid. Het is een opmerkelijke actie van de wedstrijdleiding, iets wat we eigenlijk nooit eerder op deze manier hebben gezien. Waarom de boetes zijn teruggedraaid, heeft de internationale autosportbond niet bekendgemaakt. Wellicht is er een foutje gemaakt of stond het meetapparatuur niet goed afgesteld, aangezien alle drie coureurs met slechts 0.1 kilometer per uur te snel gingen.

