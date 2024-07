Max Verstappen heeft een boete ontvangen omdat hij te hard door de pitstraat heeft gereden tijdens de eerste vrije training in aanloop naar de Grand Prix van België. Kijkend naar het bedrag, is het onwaarschijnlijk dat de Nederlander het in zijn portemonnee zal voelen.

De maximale toegestane snelheid in de pitstraat op het Circuit van Spa-Francorchamps in de Belgische Ardennen, bedraagt tachtig kilometer per uur. Max Verstappen reed tijdens de eerste vrije training met 80,1 kilometer per uur richting zijn garagebox, en dus is de drievoudig wereldkampioen op de bon gegaan. De FIA heeft Verstappen een boete van honderd euro opgelegd. Kijkend naar zijn basissalaris van ongeveer vijftig miljoen per jaar, zal de 26-jarige coureur voorlopig nog geen boodschappen hoeven te laten staan.

Een boete van 100 euro voor Max Verstappen voor speeding in the pit lane. Dat gaat de Nederlander voelen. #F1 #BelgiumGP https://t.co/ljk4tltOyx — GPFans NL (@GPFansNL) July 26, 2024

