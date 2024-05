Max Verstappen en race engineer Ganpiero Lambiase hebben niet alleen dit jaar, maar de afgelopen jaren al een paar momentjes met elkaar gehad. Zo ook afgelopen weekend tijdens de F1 Grand Prix van Emilia-Romagna

Verstappen kent tot nu toe een prima seizoen 2024 en heeft zijn vorm van 2022 en 2023 door kunnen trekken. Ondanks dat Red Bull al twee races niet won, stond Verstappen zeven van de zeven keer op pole position en won hij vijf van de zeven races. Op de baan is de Nederlander nog niet echt verslagen, aangezien hij in Miami een gat in zijn vloer had. Dit was de reden dat Verstappen goede vriend Lando Norris niet uit kon dagen in de tweede fase van de race. In Imola had Verstappen het lastig in de slotfase, maar kon hij Norris in een mooi duel van zich afhouden. Daardoor gaat hij als leider richting Monaco.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Verstappen trekt plannen F1 in twijfel: 'Gaat het om kaartverkoop of duurzaamheid?'

Onderonsje Verstappen en Lambiase in Imola

De slotfase van de race in Imola zorgde voor wat hachelijke momenten in de auto van Verstappen, maar daarvoor was de Nederlander ook al duidelijk niet blij. Op social media circuleren beelden van een discussie tussen Lambiase en Verstappen tijdens de race in Imola. Verstappen klinkt duidelijk niet tevreden over de auto en zijn banden. Nadat Lambiase vraagt of '+2 nog genoeg is', komt er vooral een boze Verstappen op de boardradio. "De auto is f*cked, de banden zijn f*cked. Waarom blijven we buiten?" Lambiase herhaalde vervolgens de vraag die hij stelde en waar hij geen antwoord op kreeg. "De vraag ging over [instelling] van de flap. Denk je nog steeds dat +2 genoeg is?" Het antwoord van Verstappen volgt direct, kort en krachtig: "Ja, prima." Daarna gaat Lambiase in op wat Verstappen vraagt. "Dan naar binnen en pit confirm alsjeblieft." Verstappen kreeg dus uiteindelijk zijn zin.

OOK INTERESSANT: Horner ontkent duidelijkheid over toekomst teamgenoot Verstappen: "Nog niks getekend"

Verstappen richting GP Monaco

Het is niet de eerste keer en zeker niet de laatste keer dat een boardradio tussen Verstappen en Lambiase opvalt. Wellicht dat er komend weekend, als Verstappen met de Formule 1 naar Monaco gaat, weer zo'n moment gaat zijn. De Nederlander won de race in 2021 en 2023 en zou komende zondag graag zijn derde zege in vier jaar tijd boeken. Zeker de zaterdag zal belangrijk zijn, en laat dit nou net de dag zijn waarop Verstappen tot nu toe met zeven pole positions uit zeven, nog ongeslagen is.

Gerelateerd