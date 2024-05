Christian Horner, teambaas van Red Bull Racing, maakt zich geen zorgen over het matige weekend van Sergio Pérez tijdens de F1 Grand Prix van Emilia-Romagna. De Brit denkt dat het 'eenmalig' was en zegt tevens dat er voor 2025 'nog niks getekend is'.

Tegenover Motorsport Week zegt Horner dat hij niet denkt dat Pérez zijn vorm in 2024 vanaf nu weg gaat zakken. "Ik denk dat het iets eenmaligs is. In Monaco heeft hij het altijd goed gedaan, dus we zullen zien." Pérez won in 2022 nog de Grand Prix van Monaco, waarna hij zijn contract bij Red Bull verlengde tot eind 2024. Sinds hij bij Red Bull Racing is gekomen, is volgens Horner de aanpak van de Mexicaan behoorlijk veranderd. "Zijn aanpak is erg sterk. Hij heeft zijn aanpak dit jaar een beetje veranderd. Het resultaat van zondag werd bepaald door de kwalificatie op zaterdag."

Contract loopt bij Red Bull tot eind 2024

Pérez rijdt dit jaar met een aflopend contract, iets wat aan het begin van het seizoen goede resultaten heeft opgeleverd. De laatste tijd is de klad er een beetje ingekomen bij de Mexicaan, zoals dat in zijn periode bij Red Bull eigenlijk sinds 2021 al het geval is. Vooral aan het einde en begin van het seizoen doet Pérez het goed, maar vanaf de races in Europa zakken de prestaties een beetje weg. Afgelopen weekend in Imola was dit ook al het geval, met P11 tijdens de kwalificatie en P8 tijdens de race. Op Carlos Sainz en Yuki Tsunoda na, zijn er al een paar mogelijke concurrenten weggevallen de afgelopen weken. Ook Horner weet dat de opties niet meer talrijk zijn voor Red Bull.

Horner over toekomst Pérez

Er kwamen deze week geruchten naar buiten dat Red Bull een eenjarige deal aan Pérez had aangeboden tijdens de onderhandelingen en daarna een tegenbod voor twee seizoenen had afgewezen vanuit het kamp van Pérez. Horner zegt dat hij zich geen zorgen maakt over de toekomst van het tweede stoeltje naast Verstappen. "Er is nog altijd niks getekend. Alles is nog open, maar ik denk dat er snel meer duidelijkheid komt. We gaan nu richting een zeer intens gedeelte van het seizoen, dus ik wil het afgehandeld hebben. Ik hoop dat vroeg of laat alles kan worden afgerond en dat we het met jullie kunnen delen. We weten precies waar we staan en wat onze opties zijn. Op het juiste moment zullen we beslissingen nemen over de toekomst."

