Sergio Pérez heeft nog geen duidelijkheid over of hij in 2025 nog steeds coureur gaat zijn van Red Bull Racing, waar hij sinds 2021 coureur van is. Het succes van het team sindsdien is onbetwistbaar, maar is het genoeg voor Red Bull? Volgens de laatste geruchten liggen de twee partijen nog ver uit elkaar.

Pérez gaat met de Formule 1 komend weekend richting Monaco, een stratencircuit. Over het algemeen is bekend dat de Mexicaan op zijn best is op stratencircuits, iets wat hij in Monaco al eens liet zien. In 2022, tussen twee zeges van Verstappen in Monaco - 2021 en 2023 - door, won hij de Grand Prix van Monaco. De race die iedere coureur wel eens wil winnen. Daarna kwam het nieuws naar buiten dat Pérez tot eind 2024 bij Red Bull bij had getekend. Daarna begon echter ook het verval in resultaten bij de Mexicaan, die daarna dat niveau niet op consistente basis meer aan zou raken.

Pérez slaat eerste bod Red Bull af

Volgens het Mexicaanse Fox Sports zouden Red Bull en Pérez aan het onderhandelen zijn, maar komen ze er nog niet uit. "Het team heeft het contract al, het is voor één jaar. Ze boden het aan Checo aan en hij zei: 'mmm, we moeten het herzien'. Checo 's advocaten zijn met dat proces bezig, maar Checo heeft een twee jaar durend tegenvoorstel ingediend. Daar zei Red Bull onmiddelijk nee tegen." De vraag is dus of iemand bereid is om water bij de wijn te doen.

Pérez in 2024

Pérez begon aan dit seizoen, wetende dat hij voor zijn toekomst in F1 reed. De Mexicaan begon met twee tweede plaatsen in Bahrein en Saoedi-Arabië en deed dit eigenlijk foutloos. In Australië kwam hij niet verder dan P5, terwijl hij in Japan weer tweede werd achter Verstappen. In China werd hij achter Verstappen en Lando Norris derde, terwijl Pérez het in Miami vervolgens moest doen met P4. Het verval was dus al een beetje ingezet, maar afgelopen weekend reed de Mexicaan zijn minste race tot nu toe. Pérez eindigde op P11 tijden de kwalificatie en reed tijdens de race naar P8. Daar waar hij dus goed begon, is dat niveau weggezakt. Het is iets wat de afgelopen jaren ook het geval was. De vraag is of Red Bull een alternatief heeft voor de Mexicaan. Carlos Sainz zou een optie zijn, maar daarbij lijken de echte opties ook wel meteen genoemd te zijn.

