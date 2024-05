Het moddergevecht tussen Christian Horner en Toto Wolff over het verliezen van personeel, heeft een nieuw hoofdstuk gekregen. Horner stelde onlangs dat hij niet bang is om sommige medewerkers aan Mercedes of McLaren te verliezen, hij heeft er namelijk meer dan 200 bij het Duitse team gehaald. De teambaas van Mercedes zet het echter bij Autosport.com in perspectief.

Mercedes was van 2014 tot en met 2021 het dominante team en wist het alle constructeurstitels te pakken. Ten tijde van die dominantie werd er al getrokken aan diverse kopstukken van de renstal. Zo werd bijvoorbeeld de man die verantwoordelijk was voor de raketmotor van Mercedes, Ben Hodgkinson, naar Red Bull Racing gehaald. De Brit houdt zich momenteel bezig met de Red Bull Powertrains.

Domino-effect bij Red Bull Racing?

Tijdens het raceweekend in Miami was Red Bull het doelwit. Zo stelde McLaren-CEO Zak Brown dat het verlies van Adrian Newey een domino-effect zou hebben op de rest van het team. Horner reageerde erop: "Ik weet niet hoeveel mensen wij of RB dit jaar van McLaren hebben overgenomen. We hebben 220 mensen van [Mercedes] HPP naar Red Bull Powertrains gehaald. Dus als we het hebben over mensen verliezen, zou ik me iets meer zorgen maken over die 220 dan over misschien één of twee CV's."

'Mercedes is op motorgebied nog steeds de benchmark'

Wolff is in Imola niet onder de indruk: "Je moet aan jouw wiskunde werken - [het gaat om] 19 engineers. Wat die aantallen ook zijn, er zijn natuurlijke schommelingen die komen en gaan, wat volkomen normaal is." Aan het personeel van een topteam wordt namelijk altijd getrokken. "Sinds 2014 zijn we zo'n beetje de benchmark, of misschien met een andere motor, de benchmark. Dat is niet veranderd. Ik kan echt niet wachten tot het 2026 is en ik de verschillende prestatieniveaus van de motoren kan zien", aldus Wolff.

