McLaren onthult speciale Senna-kleurenschema voor Grand Prix van Monaco

Het team van McLaren zal tijdens de Grand Prix van Monaco een speciaal eerbetoon aan Ayrton Senna houden, met de MCL38 die voor dit weekend een bijzondere kleurstelling heeft.

Afgelopen weekend werd op het circuit in Imola Senna ook al herdacht. Het is precies dertig jaar geleden dat de Braziliaanse Formule 1-legende verongelukte op het Italiaanse circuit en daar werd door de sport bij stilgestaan. Tijdens de regenrace op Monaco wist Senna in de jaren tachtig zijn extra kwaliteit te laten zien en McLaren eert de drievoudig wereldkampioen.

MCL38 Senna-livery

Dat zal het team doen met een speciale livery die alleen tijdens de Grand Prix van Monaco te zien is. De papaya-oranje bolide zal dit weekend te zien zijn in gele met donkerblauw accenten. Daarnaast is het groen van de Braziliaanse vlag ook te zien.

