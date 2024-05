Voormalig Formule 1-coureur Christijan Albers bespeurde afgelopen vrijdag bij Red Bull Racing toch wel wat paniek. Zo had het Oostenrijkse team een zeldzaam slechte vrijdag, maar wist de renstal van Max Verstappen dat de dagen erna om te zetten in succes.

Hoewel Red Bull Racing het seizoen sterk uit de startblokken kwam, lijkt het verschil met Ferrari, maar met name McLaren de laatste paar races te zijn verdampt. Zo was Oscar Piastri wellicht op zaterdag de snelste coureur, maar profiteerde Verstappen van een slipstream van Nico Hülkenberg om zich op die manier te verzekeren van de pole position. Op zondag zag het er op de mediumbanden ook erg rap uit, maar de laatste stint op de hardste compound, daar had McLaren haar zaakjes beter voor elkaar.

'Horner was ineens superactief'

Op vrijdag was alarmfase één aangebroken bij het team uit Milton Keynes, zo vertelt Albers in De Telegraaf Formule 1-podcast: "Je merkte in een keer dat er paniek was op vrijdag, omdat Max er gewoon echt niet bijstond. Ik zag dat Christian Horner ineens superactief was. Die liep helemaal mee met hem [Verstappen] tot aan het motorhome bij de bandenstapels. Hij liep helemaal mee naar binnen met Pierre Waché. Ze waren met z'n drieën druk bezig, iets wat je nooit ziet natuurlijk." Uiteindelijk werd Sebastian Buemie aan het werk gezet in de simulator in Milton Keynes. Met een nieuwe afstelling werd de zaterdag en zondag uiteindelijk verreden.

'Je koopt met Max drie tienden'

Hoewel het natuurlijk een teamprestatie is, liet Sergio Pérez zien dat de wijzigingen ook niet optimaal waren. De Mexicaan wist uiteindelijk niet verder te komen dan P8 en reed verder een anonieme race. Albers is dan ook duidelijk: "Eerlijk is eerlijk, de enige die het weer heeft omgedraaid is Max." De afgelopen weken werd bekend dat Mercedes flink de portemonnee wilde trek voor Verstappen en ook dat snap Albers wel. "Dat is waarom hij zoveel geld waard is. Je koopt met hem drie tienden, die zekerheid."

