Red Bull-teambaas Christian Horner gaat ervan uit dat een dominantie als voorheen, waarbij Max Verstappen met een voorsprong van meer dan twintig seconden over de streep kwam, echt voorbij is. In Imola kon Lando Norris de achterstand op de Nederlander in rap tempo verkleinen en zag hij slechts iets meer dan zeven tienden later de zwart-witgeblokte vlag.

Hoewel Red Bull Racing het nieuwe tijdperk Formule 1 in 2022 begon met een enorme voorsprong op de concurrentie, lijkt het huidige reglement inmiddels zijn werk te doen. De budgetcap en de beperkte ontwikkelingstijd moet ervoor zorgen dat de teams dichter bij elkaar komen en die periode lijkt te zijn aangebroken. McLaren bracht in Miami het nieuwe updatepakket en daarmee was Norris uiteindelijk op zondag de snelste. In Imola kwam de druk ook vooral vanuit het papaya-oranje team, al moet daar ook bij gezegd worden dat Red Bull Racing geplaagd werd door foute keuzes qua afstelling.

Ommekeer

Tegenover Formula1.com prijst Horner zijn team voor de ommekeer die het heeft weten te bewerkstelligen. "Als je kijkt naar de ommekeer die we van vrijdag naar zaterdag hebben gemaakt om de pole te pakken en vandaag weer te winnen, dan is dat een fenomenale prestatie. Maar ook Max heeft dit weekend ongelooflijk hard moeten werken voor de pole en de overwinning", zo ziet de teambaas.

Teams komen dichterbij in derde jaar van reglement

Wel wijst Horner naar de trend die is ingezet, waarbij de concurrentie steeds dichterbij komt te staan. "Je kunt niets als vanzelfsprekend beschouwen, dat doen we zeker niet. We hebben vijf van de zeven [Grands Prix] gewonnen en twee van de twee Sprints en zeven van de zeven poles, maar de marges zijn klein, heel klein." Het was volgens Horner dan ook altijd een kwestie van tijd, voordat andere teams zich ook zouden gaan melden voor de bovenste plekken. "In het derde jaar van deze regels zal er altijd sprake zijn van convergentie en dat zie je."

Filosofie is gekopieerd

Met de introductie van de RB20 is toch een iets andere filosofie toegepast op de wagen van Red Bull Racing. De concurrentie heeft namelijk ideeën opgedaan van de RB19, wat begrijpelijk is, Red Bull beschikte namelijk veruit over het snelste pakket. "Ik zou zeggen dat ze [McLaren] zeker extra prestaties aan hun auto hebben toegevoegd, de filosofie lijkt erg op die van ons en je weet dat ze een stap hebben gemaakt." Volgens de teambaas is het duidelijk; we hebben meerdere teams die kunnen knokken voor de zeges: "Dus we verwachten zeker dat ze op alle circuits competitief zullen zijn."

