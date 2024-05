Het satirische programma Makkelijk Scoren heeft de Grand Prix van Emilia-Romagna ook gezien en constateert dat Viaplay wel heel erg tegen Nederland is. Zo hoopt de sport natuurlijk op wat strijd voorin, maar vinden de 'analisten' dat Lando Norris wel heel erg wordt toegejuicht.

Afgelopen weekend vond de grote prijs van Emilia-Romagna plaats en het was direct duidelijk dat Red Bull Racing aan de bak moest. Zo was de vrijdag voor het Oostenrijkse team niet om over naar huis te schrijven. In de nacht van vrijdag op zaterdag werd simulator-coureur Sébastien Buemi aan het werk gezet om de afstelling te verfijnen en hoewel er verbetering in zat, was het verre van ideaal. Max Verstappen wist de pole position op zaterdag nog wel te pakken, maar kwam uiteindelijk op zondag slechts zeven tienden eerder over de streep dan nummer twee Norris.

'Viaplay is altijd tegen Nederland'

Het commentaar van Viaplay is volgens het satirische programma opvallend, zo worden vooral de concurrenten van Verstappen naar voren geschreeuwd. Norris had na de kwalificatie aangegeven dat er één kans was om Verstappen te verschalken en dat moest gebeuren tijdens de eerste ronde, in de eerste bocht. "Je hoeft niet de hele tijd 'hup Max' te roepen, maar je gaat toch niet de tegenstander aanmoedigen", zo knipoogt Jonathan van het Reve naar het commentaar van Nelson Valkenburg. Die overigens gelijk door presentator Tex de Wit wordt bijgevallen: "Dan moet je ook niet via Viaplay kijken, want die doen dat altijd. Die zijn altijd tegen Nederland." Daarna volgt er een serie aan iconische sportmomenten van Nederlanders, waarbij het commentaar toch iets anders was, dan hoe wij het ons herinneren.

