Voor Sergio Pérez was het in Imola niet de race waarop hij had gehoopt. De Mexicaan moest als elfde de race aanvangen en zag de strategie in het water vallen door het uitblijven van een safety car. Uiteindelijk kwam 'Checo' als achtste over de streep en wijst hij vooral naar de snelheid van de concurrenten.

Voor de race in Imola was al bekend dat de kwalificatie van levensbelang zou zijn. Op het circuit in de Italiaanse plaats is namelijk maar weinig ruimte voor een inhaalpoging. Pérez wist dat het een lastige opgave ging worden, hij vergooide namelijk zijn kwalificatie met een elfde tijd achter zijn naam. Voor de race was de strategie duidelijk. Zo gokte het team op een vroege safety car, maar die kwam er uiteindelijk niet.

We hoopten op de safety car

Voor de verzamelde pers, waaronder GPFans, meldt Pérez dat hij het maximale eruit heeft gehaald op zondag. "We wisten eigenlijk dat dit het beste was wat erin zat. We wisten al dat het moeilijk zou worden op die harde banden, maar we hoopten eigenlijk op een safety car op het juiste moment. Daarmee hadden we terug in het gevecht kunnen zijn." 'Checo' moest zich een baan door het vele verkeer wurmen en kon uiteindelijk ook niet foutloos blijven. "De eerste stint was echt heel lastig. Dat was verhinderd door het vele verkeer. Toen had ik ook nog een blokkerend bandje ingaande bocht zestien en daar beschadigde ik de auto. Dus het was een hele pittige race."

Concurrentie heeft stappen gezet

Aan de andere kant van de pitbox was het Max Verstappen die de overwinning wist te pakken. Er kan op die manier toch nog een feestje worden gevierd, al ziet Pérez de concurrentie echte stappen maken. "Ik ben blij voor het team dat Max de overwinning heeft gepakt, maar we zien dat McLaren en Ferrari een stap voorwaarts hebben gedaan, dus we moeten de kansen maximaliseren", aldus Checo.

