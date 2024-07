De toekomst van Sergio Pérez bij Red Bull Racing loopt gevaar en hij moet mogelijk na de F1 Grand Prix van België zijn koffers pakken. Jacques Villeneuve heeft een ideale opvolger in gedachten. De wereldkampioen van 1997 kijkt daarbij buiten de Red Bull-familie.

Pérez stelt dit seizoen keer op keer teleur. Hij zit momenteel in een flinke prestatiedip. Red Bull heeft de Mexicaan begin juni een contractverlenging aangeboden, hopend dat zekerheid tot eind 2025 hem het zelfvertrouwen zou geven om weer te vechten voor podiums, maar in de laatste helft van het tot nu toe verreden seizoen is zijn beste resultaat de zevende posities in de Grands Prix van Oostenrijk en Hongarije. Hij scoorde in de zes races vóór het weekend op de Hungaroring zelfs minder putnen dan Haas-coureur Nico Hülkenberg. Vooral in de kwalificaties heeft Pérez het lastig. Drie weken geleden stond zijn RB20 vast in de grindbak van Silverstone tijdens Q1 en ook afgelopen zaterdag vloog hij er in Q1 weer uit. Vanwege een harde crash kwam hij niet verder dan P16 in de kwalificatie. Red Bull-hoofdadviseur Helmut Marko bevestigde dat hij op de maandag na de Belgische Grand Prix samen met teambaas Christian Horner een beslissing neemt over Pérez.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Norris gelooft in kampioenschap: "Zeker als je ziet dat Max en Red Bull niet goed presteren"

Tsunoda onvoorspelbaar en Lawson onervaren

"Er is momenteel geen geschikte vervanger voor Sergio Pérez binnen de Red Bull-familie," begon Villeneuve tegenover SoyMotor. "Yuki Tsunoda is nog steeds een onvoorspelbare coureur. Hij heeft zichzelf wel meer onder controle dan in het verleden, maar hij is nog steeds inconsistent. Liam Lawson heeft niet de ervaring om hem te vervangen. We weten niet of hij die stap kan zetten." Op Daniel Ricciardo ging de Canadees niet in, maar als Sky Sports F1-analist tijdens zijn thuisrace zei hij dat Ricciardo beter thuis kan zitten. Villeneuve vervolgde: "Mijn beste gok om Pérez bij Red Bull te vervangen is Carlos Sainz."

OOK INTERESSANT: Verstappen voelt druk van McLaren, is toe aan zomervakantie: "Willen sterker terugkomen"

Wederopbouw Red Bull

Sainz is opzoek naar een nieuwe werkgever sinds Lewis Hamilton in februari aankondigde de transfer te maken van Mercedes naar Ferrari. Naar verluidt heeft de Spanjaard een contractaanbieding gekregen van elk team dat nog opzoek is naar een coureur voor het seizoen 2025. Of Red Bull Racing daaronder valt, is niet bekend. "Sainz is een geweldige teamgenoot die voor elk team waarvoor hij rijdt presteert," legde Villeneuve uit. "Red Bull moet zich zien te herpakken, en Sainz zou een geweldige eerste stap in die wederopbouw zijn."

Gerelateerd