Max Verstappen wil de desastreuze F1 Grand Prix van Hongarije achter zich laten en blikt vooruit op de wedstrijd van aankomend weekend: de race op Circuit de Spa-Francorchamps, een uurtje rijden vanaf de plaats waar hij was geboren, Hasselt. Daarnaast geeft de Nederlander toe toe te zijn aan de zomervakantie.

Verstappen heeft veel successen gekend in de Grands Prix van België met podiums in 2018 en 2020, voordat hij drie keer achter elkaar won van 2021 tot en met 2023, ondanks dat hij in de laatste twee edities gridstraffen kreeg. In 2022 moest hij vanaf P14 komen na een motor- en een versnellingsbakwissel, maar de coureur van Red Bull Racing-coureur pakte al in ronde 12 de leiding. Ook in 2023 werd zijn versnellingsbak vervangen, en dus moest hij vanaf P6 de race aanvangen. Verstappen kan deze zondag opnieuw rekenen op een gridstraf, ditmaal voor een motorwissel.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: 'Verstappen ontvangt gridstraf voor F1 GP België dankzij wissel verbrandingsmotor'

Favoriete circuit

"Spa is altijd mijn favoriete circuit geweest met al die snelle bochten en vele mogelijkheden om in te halen," vertelde Verstappen. "De fans zijn ook geweldig en we kunnen daar rekenen op een boel steun. Hongarije was een lastige race en een weekend om te vergeten en achter ons te laten. We werken samen als een team om onze prestaties te optimaliseren en het beste wat maar mogelijk is uit de auto te halen. Uiteraard gaat de weer het onvoorspelbaar maken, maar we zullen zien wat de race ons gaat brengen. Het team is ontzettend hard aan het werk geweest en, aangezien het de laatste race is voor de zomerstop, kijken we uit naar een welverdiende vakantie en we willen sterker terugkomen. Voor dit weekend, we willen proberen het beste resultaat mogelijk eruit te slepen."

OOK INTERESSANT: Vijf zaken om naar uit te kijken richting de tweede helft van het 2024-seizoen

Pérez positief

Sergio Pérez was erg positief na de race op de Hungaroring. "Ik denk dat het heeft laten zien hoe comfortabel ik was in de auto tijdens dat weekend en de potentie die we hadden," zei de Mexicaan na van P16 naar P7 te zijn gereden afgelopen zondag. Nu kijkt de ploegmaat van Verstappen ook uit naar België, waar hij in 2022 en 2023 Red Bull hielp één-tweeresultaten te scoren. "Nu moeten we het gehele weekend goed aan elkaar rijgen en ik ben er zeker van dat we dat kunnen in België." Pérez wil een goed resultaat verdienen op Spa-Francorchamps, als bedankje aan het team voor de reparaties na zijn crash in de kwalificatie. Een goed resultaat kan hij sowieso wel gebruiken, aangezien zijn toekomst bij Red Bull Racing op het spel staat. Op de maandag na de Belgische Grand Prix nemen hoofdadviseur Helmut Marko en teambaas Christian Horner daarover een beslissing.

Gerelateerd