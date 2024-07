Het is de laatste tijd klap op klap voor Max Verstappen en Red Bull Racing tijdens de raceweekenden in F1. Komend weekend gaat het voor de Nederlander wederom niet makkelijk worden om een race te winnen: Verstappen zal buiten de top tien gaan beginnen tijdens de Grand Prix van België.

Verstappen en Red Bull begonnen het seizoen 2024 als de grote favoriet en konden dit tijdens de eerste paar raceweekenden ook omzetten in ijzersterke resultaten. Sinds het weekend in Miami en Imola is de klad er echter een beetje ingekomen. McLaren, Ferrari en Mercedes hebben al races gewonnen dit seizoen, terwijl de laatste drie races niet door Verstappen en Red Bull gewonnen werden. De kans dat de Nederlander komend weekend gaat winnen, lijkt ook niet groot te zijn door de laatste ontwikkelingen.

Verstappen neemt gridstraf tijdens weekend F1 GP België

Volgens RacingNews365 is Red Bull met Verstappen van plan om in België een gridstraf te nemen. De Nederlander zit al een tijdje op vier onderdelen wat betreft zijn verbrandingsmotor, Turbo Charger, MGU-H en MGU-K en de kans was dus groot dat de Nederlander een keer over het maximum aantal zou gaan en zijn vijfde en wellicht zelfs zesde motor ging gebruiken in 2024. Die vijfde zou, deels, komend weekend al geactiveerd worden. Het zou namelijk alleen om de verbrandingsmotor gaan. Dit gaat hem een gridstraf van tien plaatsen opleveren.

Verstappen neemt vaak gridstraf in België

Verstappen heeft in het verleden al vaak gridstraffen gepakt op Spa-Francorchamps en zelfs gewonnen vanuit een positie buiten de top tien. De Nederlander kent dus de situatie en weet dat het op het circuit Spa-Francorchamps prima mogelijk is om een inhaalrace te rijden. Dit is dan ook de voornaamste reden dat alle Nederlandse en Belgische fans die komend weekend aanwezig zullen zijn, weer genoegen moeten gaan nemen met een Verstappen die een inhaalrace gaat wagen.

