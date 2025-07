Formule 1 Grand Prix van België voor iedereen in Nederland gratis te zien

De Grand Prix van België is volgende week gratis te zien op het open net. Ook liefhebbers van de sport zonder Viaplay of F1TV, kunnen de race op Spa-Francorchamps dus thuis voor de buis kijken.

De Formule 1 werd in Duitsland jarenlang gratis uitgezonden op de zender RTL Deutschland, die in Nederland in het basispakket zit van kabeltelevisieaanbieders. Ook bij onze oosterburen verdween de koningsklasse van de autosport enkele jaren geleden echter achter een betaalmuur. In 2021 nam Sky Sports de rechten over, waar men een betaald abonnement voor af moet sluiten. RTL wist echter een deal te sluiten om nog vier races per seizoen uit te mogen zenden.

Grand Prix van België gratis te bekijken

Dit jaar zijn dat er zeven, waaronder de Grand Prix van België. De Grands Prix van China, Imola, Spanje en Canada werden eerder ook al gratis uitgezonden. Na België volgen nog de races in Zandvoort en Las Vegas. Op zondag 27 juli kunnen de mensen thuis dus gratis inschakelen om live de Grand Prix van België te kijken. De kwalificatie op zaterdag is ook gratis te bekijken.

