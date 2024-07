Tijdens een meeting van de FIA , de F1-teams en de FOM kwam onder meer al naar buiten dat het puntensysteem volgend jaar hetzelfde gaat blijven. Toch zijn er nog meer dingen uit de meeting gekomen die belangrijk zijn en vanaf 2025 wel of niet gaan veranderen.

Bij de meeting waren vertegenwoordigers van tien teams aanwezig, met daarnaast F1 CEO Stefano Domenicali en FIA-directeur Nikolas Tombazis. Uit die meeting kwam dus onder meer dat het puntensysteem dat nu geldt, waarbij alleen de top tien na de race punten scoort aflopend van 25 tot een punt, ook in 2025 weer gebruikt gaat worden. De andere optie was een puntensysteem waarbij de eerste twaalf of veertien coureurs punten zouden scoren, maar dit voorstel is dus niet door de meeting gekomen en afgeschoten door alle teams en betrokken partijen. Er is echter nog meer besproken en besloten.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Hamilton kraakt idee van airco in Formule 1-auto's: "Je moet gewoon keihard trainen"

Veranderingen qua gewicht F1-coureurs en auto

Coureurs mogen momenteel 80kg wegen en worden na de race ook altijd gewogen om te zien of ze daar niet te veel onder of boven zitten. Dit gaat, zo bleek na de meeting, met 2kg omhoog naar 82kg. De reden die wordt gegeven is vrij simpel: de veiligheid en gezondheid van de coureurs. Als gevolg hiervan gaat ook het gewicht van de auto omhoog. Dit is nu 798kg en zal dus 800kg worden voor 2025. Het lijkt weinig, maar in F1 kan elke verandering op het gebied van gewicht grote gevolgen hebben. Zeker omdat teams proberen de auto zo licht mogelijk te maken en houden.

OOK INTERESSANT: Marko erkent grote fout Red Bull met Verstappen: "Hebben dringend de zomerstop nodig"

Andere veranderingen na meeting FIA en F1

Dit was echter niet alles. Ook wat betreft de budgetcap zijn er wat veranderingen. Of beter gezegd: toch geen veranderingen. Alle kosten die te maken hebben met vaderschap- of moederschapsverlof, ziekteverlof of kosten die te maken hebben met 'entertainment' voor de werknemers, blijven geen onderdeel van de budgetcap. Dat is nu ook niet het geval. Het doel is om de budgetcap in de toekomst te verhogen en bijvoorbeeld het bovenstaande toe te voegen, maar dit laatste is dus niet gebeurd. Daarnaast heeft de FIA een update gegeven aan de teams wat betreft de reglementen van 2026, reglementen waar veel teams zich zorgen over maken nadat ze een tijdje geleden naar buiten werden gebracht. De teams hebben van de FIA negen testdagen gekregen, verdeeld over drie blokken van drie dagen, om zich goed voor te kunnen bereiden op 2026 en tests uit te voeren. Er zal een speciale meeting plaats gaan vinden op 2 oktober, twee weken voor de meeting van de World Motor Sport Council, om meer duidelijkheid te geven richting de teams en leveranciers.

Gerelateerd