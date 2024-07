Vorige week kwam het bijzondere nieuws naar buiten dat de FIA een test gaat toen tijdens de Dutch Grand Prix met een heuse airconditioning in de Formule 1-wagens. Het idee is natuurlijk om de coureurs te helpen. Nu blijkt echter dat één van de meest ervaren coureurs het tien keer niks vindt.

De FIA werkt al enige tijd aan een concept om coureurs tijdens extreme omstandigheden koel te houden. Aanleiding van dit idee is de Grand Prix van Qatar van vorig jaar, waarbij meerdere coureurs onwel werden. Sindsdien is het motorsportorgaan hard aan het werk gegaan om ideeën uit te werken om de coureurs tegen oververhitting te beschermen. Eén van deze ideeën is een gat op de neus van de auto, waarbij de opgevangen lucht door de cockpit wordt geblazen, maar een ander idee is het installeren van een versimpeld airconditioningssysteem. De FIA gaat hiermee testen tijdens het raceweekend op Zandvoort eind augustus.

Zware omstandigheden

Uiteindelijk is de keuze op dat laatste gevallen. Mensen die denken dat het om een enorm geavanceerd systeem gaat, zoals we doorgaans gewend zijn in de koningsklasse, zitten echter mis. Het gaat namelijk om een versimpeld systeem, waarbij er kleine ventilatoren aan de zijkant van de wagen geplaatst worden om koele lucht in de auto's te plaatsen. Het idee is er om de coureurs te helpen, maar Lewis Hamilton vindt het eigenlijk helemaal niks. "Ten eerste wist ik hier niets van. Maar het is niet nodig. Dit is Formule 1, het is altijd al zo geweest. Het is nu eenmaal zwaar onder deze omstandigheden", zo citeert Motorsport.com.

Goedbetaald

Volgens de zevenvoudig wereldkampioen is het per slot van rekening de koningsklasse en mogen coureurs best wel af en toe tot de limiet gedreven worden voor het vorstelijke salaris dat zij verdienen. "We zijn goedbetaalde atleten. En uiteindelijk moet je keihard trainen om de hitte te kunnen weerstaan. Het is zwaar en het is niet gemakkelijk, zeker niet als je naar plaatsen als Qatar en Singapore gaat. Maar ik denk niet dat we een airco in de auto nodig hebben." Uiteindelijk gaat de test er toch daadwerkelijk komen: in Zandvoort kiest men één willekeurige bolide uit waar dit systeem op geplaatst wordt.

