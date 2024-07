Helmut Marko erkent dat Red Bull Racing in Hongarije volledig de mist in is gegaan met de strategie van Max Verstappen, en laat optekenen dat de Oostenrijkse grootmacht "dringend" toe is aan de aanstaande zomerstop.

Het zijn turbulente weken voor het team van Red Bull Racing. Op de baan presteert de RB20 de afgelopen races niet zoals gewenst en de in Hongarije geïntroduceerde updates hebben die problemen niet weten te verhelpen. De concurrentie zet ondertussen grote stappen voorwaarts, waardoor met name MCLaren, steeds dichterbij komt in het constructeurkampioenschap. Daarnaast rommelt het al weken binnen het eigen kamp van Red Bull. Er is een sprake van een machtsstrijd en de toekomst van Max Verstappen is na ieder teleurstellend weekend opnieuw weer onderwerp van gesprek. In Hongarije sloeg de formatie de plank mis met de strategie van Verstappen, wat tot grote frustraties bij de Nederlander leidde.

Fout Red Bull Racing

"Het moge duidelijk zijn dat dit volledig de fout van het team was", vertelt Marko over de strategie van Verstappen, geciteerd door F1i.com. "We hebben het compleet verkeerd ingeschat, en daar heeft Mercedes gebruik van gemaakt. Ik hem nog niet met Max gesproken, maar dat zal ik snel doen. We hebben het [de gefrustreerde boordradio's van Verstappen] constant geaccepteerd, omdat we dachten dat we sneller zouden zijn op nieuwere banden. Als je Verstappen kent, weet je dat dat had gekund. Maar dat was niet per se te horen over de radio."

Toe aan de zomerstop

De Oostenrijkse topman vervolgt: "Dat was dus niet het geval en we konden niet aan Hamilton voorbij. Dat was onze fout. En de positie waarop Max weer de baan op kwam na de eerste pitstop, was ook onze fout. We geven toe dat we een fout hebben gemaakt. Het was een grove inschattingsfout wat betreft het inhalen. We hebben het [de zomerstop] dringend nodig. In de eerst drie races dachten dat we eenzelfde seizoen als afgelopen jaar zouden hebben, maar toen sloeg het ineens om."

