Een opmerkelijk gerucht rondom het team van Williams doet op dit moment de rondte: Logan Sargeant en teambaas James Vowles zouden namelijk niet meer met elkaar praten binnen het team. Daarmee lijkt het einde van de Amerikaan in Britse dienst toch echt steeds dichterbij te komen.

Het tream van Williams wist eerder een uitstekende slag te slaan met het langer vastleggen van de gewilde Alex Albon. Vowles is druk bezig om met het team de weg omhoog in te zetten en als men verder wil klimmen in de rangorde, lijkt het een goed idee om afscheid te nemen van Sargeant. De Amerikaanse coureur valt eigenlijk sinds zijn intrede in het hoogste niveau van de autosport behoorlijk tegen en legt het structureel af tegen de eerder genoemde Albon. We kunnen inmiddels bijna met zekerheid zeggen dat een vertrek voor de dedur staat, zeker nu het signeren van Carlos Sainz een realistische optie lijkt.

Meerdere gegadigden

De Spanjaard lijkt een stoeltje bij een topteam op zijn buik te kunnen schrijven en heeft nu met Audi en Williams nog twee realistische opties in handen. Afgaande op de berichtgeving van de laatste tijd lijkt het erop dat Williams gaat voor zijn kansen en de Ferrari-coureur wil vastleggen. Bovendien was Esteban Ocon recent aanwezig in de Williams-fabriek voor een bezoekje en wordt ook zijn naam genoemd. Het lijkt er echter op dat hij spoedig gaat tekenen bij Haas om daar Kevin Magnussen te vervangen. Ook Valtteri Bottas wordt nog regelmatig bij Williams genoemd, terwijl ook Andrea Kimi Antonelli wellicht eerst een jaartje ervaring op kan gaan doen, voordat hij instapt bij het grote Mercedes.

Niet meer met elkaar praten

Volgens Pit Debrief lijkt het in ieder geval bijna onmogelijk dat Sargeant volgend jaar nog vastligt bij Williams. Men weet namelijk te melden dat teambaas Vowles en de Amerikaan niet eens meer met elkaar praten binnen het team. Dat gerucht wordt ook door voormalig Formule 1-coureur Marcus Ericsson bevestigd tijdens de Viaplay F1-podcast: "Ik heb me dit weekend door een paar Amerikaanse vrienden - die Sargeant kennen - dat hij geen plezier heeft binnen hij vindt dat ze enorm hard voor hem zijn en het zou zelfs zo zijn dat hij en Vowles niet meer met elkaar praten. Ze groeten elkaar amper. De banden tussen elkaar zouden compleet verbroken zijn", zo klinkt het weinig veelbelovend wat betreft zijn toekomst.

