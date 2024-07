Lando Norris weet dat de achterstand op Max Verstappen in het wereldkampioenschap Formule 1 aanzienlijk is, maar de Brit gelooft dat het titelgevecht nog volledig open ligt. "Zeker als je ziet dat Max en Red Bull niet zo goed presteren, fouten maken en crashen."

Het Formule 1-seizoen van 2024 leek er in eerste instantie weer een te worden waarin Red Bull Racing en Max Verstappen zouden domineren. De RB20 leek bij uitstek de snelste auto en de Nederlander ging verder waar hij vorig jaar gebleven was: het winnen van races. Inmiddels zijn er dertien races afgewerkt en is het beeld toch behoorlijk omgeslagen. Red Bull Racing heeft de afgelopen weken moeite met het vinden van performance. Verstappen heeft meer dan eens meer uit de auto weten te halen dan erin zit, maar het gaat de drievoudig wereldkampioen en zijn team niet voor de wind. Ondertussen komen McLaren en Lando Norris steeds dichterbij.

Red Bull Racing verliest deel voorsprong

Verstappen heeft in het wereldkampioenschap nog 76 punten voorsprong op Norris. Bij de constructeurs moet McLaren nog 51 punten op Red Bull Racing in zien te lopen. De Brit gelooft er dan ook in dat het gevecht nog open ligt: "Je zou gek zijn als je 'nee' zegt, maar begrijp me niet verkeerd: ik weet dat het nog iets van zeventig of tachtig punten zijn die ik moet inlopen", vertelt hij op de persconferentie na afloop van de race in Hongarije, waar hij tweede werd. "Ik weet dat veel mensen dan ook zullen zeggen dat er geen kans bestaat, maar we zullen blijven vechten en ik ga mezelf de beste kans geven om dat te doen.

Norris gelooft in titelkansen

Norris vervolgt: "Zeker als je ziet dat Max en Red Bull niet zo goed presteren, fouten maken en crashen. Dan wil je er het beste van maken en er kan in de toekomst nog meer gebeuren. Dus ja, ik denk dat het nog steeds open ligt. Ik weet dat het een grote uitdaging en optimistisch is, maar ik ga geen 'nee' zeggen tegen die uitdaging. Als team doen we dat ook niet. Ik ben blij en ik ben er klaar voor. Als je teruggaat naar de Red Bull Ring: ik deed daar niks verkeerd, het was niet mijn fout. Dus ik ben er klaar voor, klaar om het gevecht aan te gaan. Ik kijk uit naar de duels die we zullen hebben."

